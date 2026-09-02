지예은·바타, 12월 12일 결혼…“깊은 믿음 바탕으로 인생 함께하기로”

배우 지예은(32)과 댄서 바타(32)가 오는 12월 12일 결혼식을 올리고 부부가 된다.
지예은 소속사 씨피엔터테인먼트는 2일 “두 사람은 깊은 믿음을 바탕으로 서로의 인생을 함께하기로 약속했다”고 밝혔다.
이어 “새로운 출발을 앞둔 두 사람의 앞날에 따뜻한 축하와 응원을 부탁드린다”고 밝혔다.
바타 소속사 에이라도 “소중한 인연을 만나 부부로서 새로운 여정을 시작한다”고 전했따.
그러면서 “깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 가장 든든한 동반자가 되기로 약속했다”고 전했다.
두 사람은 1994년생 동갑내기로, 연예계 동료로 지내다 교회에서 신앙생활을 함께하며 가까워진 것으로 알려졌다. 공통된 관심사와 종교라는 공통분모를 바탕으로 친분을 쌓은 두 사람은 연인으로 발전했고, 지난해 교제를 시작했다.
지난 4월에는 열애 사실을 공식적으로 인정하며 공개 열애를 이어왔다. 지예은은 예능 프로그램에서 연인 바타를 언급하는가 하면, 자신의 인스타그램을 통해 함께한 사진을 공개하는 등 애정을 드러내기도 했다.
두 사람의 결혼식은 오는 12월 12일 서울 모처에서 진행될 예정이다.
지예은은 2017년 웹드라마 '하우투'로 데뷔했다. 이후 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시리즈를 통해 이름을 알렸으며 SBS '런닝맨' 고정 멤버로 활약하는 등 예능과 연기 분야에서 활동을 이어가고 있다. 지예은과 지석진 등이 함께한 프로젝트 그룹 '충주지씨'의 곡 '밀크쉐이크'에서는 바타가 안무 제작을 맡으며 두 사람의 인연이 알려지기도 했다.
바타는 댄스 크루 위댐보이즈의 리더이자 댄서 겸 안무가다. 2022년 Mnet '스트릿 맨 파이터'에 출연해 준우승을 차지하며 대중에게 이름을 알렸다. 지코의 '새삥' 안무를 비롯해 블랙핑크 제니의 '라이크 제니' 등 다양한 곡의 안무 제작에 참여하며 활동 영역을 넓혔다.
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