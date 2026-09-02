與, ‘공소취소 밀어붙이면 낭패’ 조국 발언에…“자다가 봉창 때려”

더불어민주당이 이재명 대통령의 2심 재판에서 유죄 판결 가능성이 높다고 언급한 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장을 향해 잇따라 비판을 쏟아냈다.

이재명 대통령과 조국 전 조국혁신당 대표. 뉴시스

박성준 민주당 수석대변인은 2일 세종 브리핑에서 “조국혁신당과 연대와 합당에 대한 논의를 통해 같이 가는 동지적 결합이 이뤄져야 하는 시점”이라며 “(이런 시점에서의 발언에) 매우 우려한다”고 말했다.

당내 공개 비판도 이어졌다. 박선원 최고위원은 이날 현장 최고위원회의에서 조 원장의 발언에 대해 “심히 유감이다. 동지의 언어일 수 없다”며 “무엇이 그리 맺혔나. 배은망덕이라 말할 수밖에 없다”고 강하게 비판했다.

5선 박지원 의원도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 조 원장을 겨냥, “여기도 또 자다가 봉창 때리는 분이 계신다”며 “영특하셨던 분이 왜 이러시는지 답답하다. 좋았던 조국으로 돌아오라”고 했다.

앞서 조 원장은 전날 페이스북에 “대법원의 법리가 다시 뒤집어지지 않는 한 임기 후 재개될 2심 재판에서 유죄 판결이 내려질 가능성이 매우 높다”고 적었다. 이 대통령 관련 사건의 공소취소를 추진하는 더불어민주당에 대해서는 “정치적·법적으로 낭패를 볼 수 있다”고 경고했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지