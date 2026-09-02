“은퇴가 끝 아니다”… K리그어시스트, 축구선수 ‘제2의 인생’ 돕는다

축구화를 벗는다고 커리어가 끝나는 것은 아니다. 오랜 시간 그라운드에서 쌓은 경험을 새로운 직업으로 연결할 수 있도록 K리그어시스트(이사장 곽영진)가 은퇴 선수들의 제2의 인생을 위한 진로 설계에 나선다.

2일 한국프로축구연맹(총재 권오갑)에 따르면, 재단법인 K리그어시스트는 은퇴했거나 은퇴를 앞둔 축구선수들을 대상으로 커리어 지원 프로그램 ‘넥스트 플레이’ 2기 참가자를 모집한다.

재단법인 K리그어시스트는 은퇴했거나 은퇴를 앞둔 축구선수들을 대상으로 커리어 지원 프로그램 ‘넥스트 플레이’ 2기 참가자를 모집한다고 2일 밝혔다. 한국프로축구연맹 제공

‘넥스트 플레이’는 K리그어시스트가 2024년 시작한 전·현직 축구선수 지원사업 ‘케어 프로젝트’의 하나다. 선수들이 은퇴 이후의 진로를 미리 탐색하고 자신에게 맞는 커리어를 설계할 수 있도록 돕는 프로그램이다.

지원 대상은 K리그 등록 선수와 대학 선수 가운데 은퇴했거나 은퇴를 앞둔 선수다. 참가 희망자는 ‘넥스트 플레이’ 홍보 포스터의 QR코드를 통해 지원 페이지에 접속해 지원서를 제출하면 된다. 모집 기간은 9월 12일까지다. 교육은 9월 22일 개강해 12주간 진행된다. 전체 과정 운영은 스포츠산업 채용 서비스 채널 ‘스포츠잡알리오’가 맡는다.

지난해 열린 ‘넥스트 플레이’ 1기에는 은퇴 및 은퇴 예정 선수 26명이 참여했다. 우수 수강생에게는 한 달간의 실전형 인턴십 기회도 제공됐다.

대표적인 사례가 1기 수료생 최원준씨다. 최씨는 H인텔리전스에서 인턴십을 거친 뒤 역량을 인정받아 정규직으로 전환됐다. 현재 AI 개발자로 일하면서 박사 과정 진학을 준비하고 있으며, 캐나다와 일본 등 해외 법인 출장에도 참여하고 있다.

2기 과정은 스포츠 에이전트, 전력분석, 행정, 창업 등 4개 분야로 운영된다. 각 분야에서는 은퇴 후 진로 전환에 성공한 K리그 출신 멘토와 분야별 전문가들이 참여해 실제 업무와 필요한 역량, 진로 선택 등에 대한 실질적인 조언을 제공한다.

K리그어시스트는 유소년 멘토링 프로그램 ‘드림플레이어’, 유소년 부상 예방 프로그램 ‘메디컬 어시스트’, 전·현직 선수 대상 무료 법률 자문 서비스 등을 운영하며 선수 생애 단계별 지원을 이어가고 있다. 유소년부터 현역 선수, 은퇴 선수까지 축구선수가 각 단계에서 필요한 도움을 받을 수 있는 지원 체계를 갖춰간다는 구상이다.

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