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쿠시먼앤드웨이크필드, 명동·홍대 대형 리테일 자산 매각 잇달아 성사

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신진영 기자 sjy@segye.com

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명동 ‘청휘빌딩’ ·홍대 ‘케이스퀘어 홍대’
주요 관광상권 리테일 자산에 관심 쏠려

쿠시먼앤드웨이크필드 코리아가 서울 명동과 홍대의 대형 리테일 자산 매각 자문을 잇달아 마무리했다.

 

2일 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아에 따르면 명동의 호텔·리테일 복합자산 ‘청휘빌딩’ 매각이 최근 완료됐다. 연면적 약 1798평 규모로, 상층부에는 152실 규모의 ‘소테츠 프레사 인 서울 명동’이 장기 책임임차 형태로 입주해 있다. 저층부에는 K-뷰티 브랜드를 중심으로 한 리테일 시설이 들어서 있다.

케이스퀘어 홍대. 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아 제공
케이스퀘어 홍대. 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아 제공 

청휘빌딩 매각에는 총 5개 업체가 입찰에 참여했다. 명동 중심 상권이라는 입지와 장기 임차계약에 따른 안정적인 임대수익 등이 투자자들의 관심을 끈 것으로 풀이된다.

 

서울 마포구 동교동 ‘케이스퀘어 홍대’ 매각도 마무리됐다. 홍대입구역 인근에 있는 이 건물은 지하 3층~지상 12층, 연면적 약 3372평 규모의 리테일 중심 복합자산이다. 코람코자산운용·파라다이스그룹 컨소시엄이 인수했다.

 

최근 외국인 관광객이 늘면서 명동과 홍대 등 주요 관광 상권의 리테일 자산도 다시 주목받는 분위기다. 최주상 쿠시먼앤드웨이크필드 상무는 “관광 수요 회복을 기반으로 하이스트리트 시장의 상승세가 지속될 것으로 예상된다”고 말했다.


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