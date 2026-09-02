음주단속 강화했더니… 부산 여름휴가철 음주운전 사고 36% 감소

부산경찰이 여름 휴가철 음주운전 집중단속을 벌인 결과 음주운전 교통사고가 지난해 같은 기간보다 36% 감소한 것으로 나타났다.

부산경찰청은 부산시자치경찰위원회와 공동으로 지난 6월26일부터 8월 1일까지 2개월간 여름 휴가철 음주운전 집중단속을 벌인 결과 이같이 나타났다고 2일 밝혔다.

부산경찰이 지난 6월26일부터 8월 1일까지 2개월간 여름 휴가철 음주운전 집중단속을 벌인 결과, 지난해 같은 기간보다 음주운전 교통사고가 36% 감소한 것으로 나타났다. 사진은 음주운전 단속 장면. 부산경찰청 제공

경찰은 해수욕장과 관광지 등을 중심으로 음주운전이 늘어날 가능성에 대비해 주·야간 구분 없이 교통경찰과 경찰관기동대 등 가용 인력을 동원해 단속을 벌였다. 특히 16개 경찰서를 3개 그룹으로 나눠 시간대와 권역별 단속을 실시하고, 인접 경찰서 간 합동단속과 자체 상시단속도 병행했다.

그 결과 집중단속 기간 음주운전으로 인한 교통사고는 지난해 같은 기간보다 36% 감소했고, 부상자도 30% 줄었다. 음주운전으로 적발된 운전자는 △면허 취소 550명 △면허 정지 260명 △측정거부 20명 등 총 830명이다.

경찰은 음주운전과 함께 발생하기 쉬운 교통법규 위반행위에 대한 단속도 병행해 이륜차와 개인형이동장치(PM) 등의 법규 위반 435건도 적발했다.

경찰 관계자는 “음주운전은 운전자뿐 아니라 보행자의 생명과 안전까지 위협하는 중대한 위험 행위”라며 “앞으로도 지속적인 단속과 홍보를 통해 음주운전 근절에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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