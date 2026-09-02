韓 해외긴급구호대, 네팔 대홍수 현장 도착… ‘실종 한국인 9명’ 등 10일간 수색

한국인 9명을 포함한 실종자 수천명과 사망자 1000여명이 발생한 네팔 대홍수 현장에 파견된 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 네팔에 도착했다. 이들은 기존에 파견된 20명의 신속대응팀에 합류해 우리 국민을 찾기 위한 수색 작업에 투입된다.

2일 새벽 경기 성남 서울공항에서 네팔 대홍수 피해 현장 수색·구조 활동을 위해 출국하는 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 탑승할 다목적 공중급유기 '시그너스(KC-330)'에서 공군 관계자들이 최종 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

2일(현지시간) 외교부에 따르면 KDRT는 오전 6시30분쯤 네팔 수도 카트문두 트리부반 국제공항에 도착했다. KDRT는 구호대장에 이규호 외교부 개발협력국장과 소방대원 37명, 한국국제협력단(KOICA) 직원 4명 등 44명 규모로 꾸려졌다. 이들은 약 10일간 현지에서 실종자 수색 작업을 진행할 예정이다. 외교부는 “네팔 정부와 긴밀히 소통하고 협력하며 연락이 닿지 않는 우리 국민을 포함한 피해자 수색·구조 활동을 수행할 것”이라고 밝혔다.

KDRT는 지난 주말 현지로 파견된 정부합동 신속대응팀이 진행 중이던 육로수색에 합류할 것으로 보인다. 대응팀은 네팔 정부의 헬기 운용 불허가 등 상황에 따라 9명의 ‘육로수색팀’을 꾸려 네팔 바그마티 둔체 지역에서 수색을 진행하고 있다. 둔체는 한국인 실종자들이 근무한 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 상부 위어댐에서 2㎞ 정도 떨어진 곳이다. 외교부 관계자는 전날 기자들과 만나 “9명의 수색팀 중 3명은 활동 후 복귀했고, 6명은 둔채의 베이스캠프에 잔류했다”며 “네팔군과 함께 육로 수색을 진행하고 드론을 통해서도 봤지만 안타깝게도 유의미한 결과는 없었다”고 밝혔다.

KDRT는 해외에서 대규모 재난이 발생했을 때 재난구호, 인명구조, 의료구호 등 피해국 지원을 위해 정부 부처와 관계기관을 중심으로 꾸려지는 구호대다. KDRT 파견은 12번째로 2008년 중국 쓰촨성 대지진 때 처음 가동됐다.

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