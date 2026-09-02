유가 급등에 코스피 6620선 털썩…외인·기관 매도에도 개미는 6400억원 ‘줍줍’

코스피가 2일 미국과 이란 간 군사적 긴장 재고조와 국제유가 급등에 장 초반 3% 넘게 하락 출발했다. 코스닥 지수는 장중 800선을 내줬다가 낙폭을 일부 만회해 810선 중반을 기록 중이다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시43분 기준 코스피는 전 거래일 대비 158.31포인트(2.32%) 내린 6677.49를 나타내고 있다. 지수는 전장보다 210.33포인트(3.08%) 하락한 6625.47로 개장한 뒤 장 초반 저점을 딛고 점차 하락 폭을 축소하는 흐름이다.

코스피가 3% 넘게 하락 출발한 2일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 실시간 코스피와 코스닥 지수가 표시돼 있다. 연합뉴스

유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 3747억원, 4541억원을 순매도하고 있다. 개인은 홀로 6423억원을 순매수하며 매물을 받아내고 있다.

간밤 뉴욕증시는 미국과 이란 간 무력 충돌 격화에 3대 지수가 일제히 하락했다. 다우존스30산업평균지수(-0.79%)와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수(-0.71%), 나스닥종합지수(-1.03%)가 모두 내렸다.

여기에 10월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)가 5.20% 오른 배럴당 90.22달러에 마감하고 미 10년물 국채 금리가 4.79% 부근까지 치솟자 위험자산 선호 심리가 크게 위축됐다. 다만 델 테크놀로지스가 장 마감 후 호실적을 발표해 시간 외 거래에서 급등하면서 국내 반도체주 낙폭 제한 요인으로 작용했다.

코스피 시가총액 상위 종목은 대부분 약세다. 대장주 삼성전자는 전 거래일 대비 2.87% 내린 25만3500원에, SK하이닉스도 2.66% 떨어진 164만8000원을 기록 중이다. SK스퀘어(-4.59%), 현대차(-4.00%), LG에너지솔루션(-2.72%), 삼성전자우(-1.05%), 삼성바이오로직스(-0.59%), 삼성전기(-0.49%), 삼성물산(-0.38%) 등도 내리고 있다.

같은 시간 코스닥 지수는 전 거래일보다 4.69포인트(0.57%) 내린 816.56을 가리키고 있다. 지수는 장 초반 796.34까지 밀리며 800선을 밑돌았으나 빠르게 반등해 낙폭을 좁혔다.

코스닥 시장에서는 개인과 외국인이 각각 148억원, 361억원을 순매수 중이며 기관은 홀로 502억원을 순매도하고 있다.

코스닥 시총 상위 종목 중에서는 알테오젠(3.32%), 주성엔지니어링(2.60%), 이오테크닉스(1.65%), 원익IPS(0.27%) 등이 오름세를 보이고 있다. 에코프로(-3.10%), HLB(-2.35%), 레인보우로보틱스(-1.33%), 에코프로비엠(-1.20%) 등은 내리고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지