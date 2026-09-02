전시납북피해자 구제와 기억·계승 방안 모색 세미나 개최

(사)한반도인권과통일을위한변호사모임 이재원 회장이 세미나에서 개회사를 하고 있다. (사진=6·25전쟁납북인사가족협의회 제공)

6·25전쟁납북인사가족협의회가 주최하고 한반도인권과통일을위한변호사모임이 주관한 ‘6·25납북문제 현주소와 기억화 방향 모색 세미나’가 지난 8월 31일 서울 광화문 변호사회관 조영래홀에서 개최됐다. 이번 세미나에서는 6·25전쟁 당시 발생한 전시납북피해자 문제의 권리구제 방안과 미래세대에 그 역사와 의미를 기억·계승하기 위한 방안을 논의했다.

올해로 76년이 지났지만 전시납북피해자 문제는 여전히 해결 과제로 남아 있다. 이번 세미나는 이 문제를 인권·정의·기억 계승의 관점에서 재조명하고, 피해자들의 구출ㆍ진상규명ㆍ배상ㆍ보상ㆍ지원 등 권리 구제 방안을 학술적·정책적으로 모색하기 위해 마련됐다.

행사에는 이재원 (사)한반도인권과통일을위한변호사모임 회장의 개회사를 시작으로 이성의 (사)6ㆍ25전쟁납북인사가족협의회 이사장의 축사, 송상교 진실ㆍ화해를위한과거사정리위원회 위원장의 격려사와 김건 국회의원은 영상으로 격려사를 전했으며, 제임스 히난 유엔서울사무소 소장의 격려사가 이어졌다.

세미나를 마친 후 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (사진=6·25전쟁납북인사가족협의회 제공)

제1세션 ‘전시납북피해자 문제: 현황과 과제’에서는 이재원 회장의 사회로 제성호 중앙대 명예교수(전 외교부 인권대사)가 발제하고, 김형석 전 통일부 차관과 도경옥 충남대 교수가 토론에 참여했다.

세션에서는 전시납북피해자 문제를 단순한 과거사가 아닌 현재에도 해결해야 할 인권과 정의의 문제로 바라볼 필요성이 강조됐으며, 피해자의 권리 회복을 위한 국가 차원의 지속적인 노력과 제도 개선이 필요하다는 의견이 제시됐다.

제2세션 ‘기억화 사업의 추진 방향’에서는 이옥남 박사(전 진화위 상임위원)가 발제하고 이영환 전환기정의워킹그룹 대표와 김태원 통일연구원 부연구위원이 토론자로 참여했다.

이 세션에서는 피해자들의 증언과 자료를 체계적으로 기록·보존하고 이를 교육·문화·기억사업으로 확산함으로써 전시납북피해자 문제가 사회적으로 잊히지 않도록 해야 한다는 방안이 논의됐다.

제3세션에서는 황태희 연세대 교수가 사회를 맡아 ‘전시납북피해자 문제의 기억·계승: 후손세대(3·4세대)로의 확산 방안’을 주제로 논의했다.

특히 이번 행사에서는 청년들의 논문, 수필, 에세이 콘테스트를 통해 입상한 청년들이 전시납북피해자 문제를 직접 학습하고 자신의 시각과 언어로 재구성해 발표하는 기회를 마련했다.

수상자 시상식과 발표에 이어 이성의 이사장과 이원희 박사가 토론에 참여해 청년세대의 관심과 참여를 확대하고, 피해자와 가족세대의 기억을 후손세대까지 이어가기 위한 방안을 논의했다.

주최 측은 이번 청년 참여 프로그램이 전시납북피해자 문제를 과거의 역사적 사건으로만 기억하는 데 그치지 않고 미래세대가 기억하고 함께 해결해야 할 인권의제로 확산한다는 데 의미가 있다고 설명했다.

이번 세미나에서는 전시납북피해자 문제의 해결을 위해 진상규명과 생사 확인, 피해자 구제와 함께 배상·보상·지원 등 권리 회복 방안을 마련해야 한다는 의견이 제시됐다.

또한 피해자와 가족들의 기억을 체계적으로 기록하고 보존하는 한편, 청년과 후손세대가 연구·교육·콘텐츠 제작 등을 통해 문제 해결에 직접 참여할 수 있는 기반을 확대해야 한다는 과제가 제시됐다.

6·25전쟁납북인사가족협의회 관계자는 “76년이라는 시간이 흘렀지만 전시납북피해자 문제는 여전히 현재진행형인 인권의 문제”라며 “피해자와 가족들의 목소리를 기억하는 것을 넘어 실질적인 권리 회복으로 이어질 수 있도록 제도 개선과 사회적 공감대 확산을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

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