풍자, 방학 맞은 조카와 식사…“많이 먹을 수 있지?”

방송인 풍자가 여름방학을 맞은 조카 윤이와 함께 시간을 보내며 식사를 즐기는 모습이 공개됐다. 영상 속 식탁에는 숯불에 구운 고기와 소시지, 채소 등이 마련됐으며 풍자가 윤이를 챙기는 모습도 함께 담겼다.

방송인 풍자가 여름방학을 맞은 조카 윤이와 함께 시간을 보내며 식사를 즐기는 모습이 공개됐다. 영상 속 식탁에는 숯불에 구운 고기와 소시지, 채소 등이 마련됐으며 풍자가 윤이를 챙기는 모습도 함께 담겼다. 풍자테레비

풍자는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘풍자테레비’에 ‘풍자의 뜨거운 여름방학’이라는 제목의 영상을 게재했다. 그는 영상에서 조카 ‘윤이’와 함께한 일상을 담았다. 두 사람 고기를 먹으며 식사를 즐겼다.

식사 중 풍자는 윤이에게 “많이 먹을 수 있지?”라고 묻는 가 하면, 우유 뚜껑을 직접 손으로 열어주는 등 챙기는 모습을 보였다. 또 우유를 먹는 그에게 “과음하지 마”라고 장난치기도 했다.

윤이의 밥 먹는 모습을 본 풍자는 “오늘 밥 진짜 잘 먹어”라고 말하며 만족감을 드러냈다. 아이와 함께 식사를 하는 만큼 음식 섭취를 챙기는 모습도 보였다. 풍자는 윤이에게 음식을 급하게 먹지 말고 천천히 씹어 먹으라고 당부하며 그를 세심하게 살폈다.

이날 식탁에서는 육류뿐 아니라 채소도 함께 확인됐다. 특히 배추를 고기와 곁들여 먹는 모습이 눈길을 끌었다. 식탁에는 건강을 생각한 다양한 영양소가 마련됐다.

영상에서는 식사 장면 외에도 방학 기간 아이를 돌보는 일에 대한 풍자의 생각이 전해졌다. 풍자는 자신은 아이를 잠시 보는 것이지만, 자녀가 방학을 맞아 집에 머무는 동안 계속해서 돌봐야 하는 부모들의 상황을 언급했다. 그러면서 “아이들이 에너지가 너무 많아서 내가 못 따라간다”고 아이를 돌보는 일이 쉽지 않다는 이야기를 전했다.

이번 영상은 풍자가 지인의 아들과 함께 식사를 하고 일상을 보내는 모습을 담은 콘텐츠다. 푸짐하게 차려진 고기와 채소가 등장한 식사 장면과 함께 여유를 즐기는 근황은 시청자들에게 힐링을 선사했다.

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