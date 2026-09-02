[속보] 경찰·노동부, ‘지게차 끼임 사고’ 경기 광주 쿠팡 물류센터 압수수색

경찰과 고용노동부가 지게차를 운전하던 40대 노동자가 구조물에 끼여 중태에 빠진 경기 광주시 쿠팡 물류센터에 대해 강제수사에 착수했다.

쿠팡. 뉴시스

경기남부경찰청 광역범죄수사대는 2일 오전 9시부터 노동부와 합동으로 수사관 등 28명을 투입해 쿠팡풀필먼트서비스 경기광주3센터를 압수수색하고 있다고 밝혔다.

경찰과 노동부는 사고 당시 작업 과정과 안전수칙 준수 여부 등을 확인하기 위해 업무용 PC와 안전관리 관련 전산 자료 등을 확보하고 있다.

지난달 23일 낮 12시15분쯤 경기 광주시 문형동에 있는 해당 물류센터에서 40대 노동자 A씨가 지게차를 운전하던 중 목 부위가 구조물에 끼이는 사고를 당했다.

A씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 현재까지 의식을 찾지 못하고 있다.

경찰은 물류센터장 등 2명을 업무상과실치상 혐의로 입건했다. 노동부는 사업주가 끼임 사고를 예방하기 위한 안전보건 조치 의무를 이행했는지 등을 살펴 산업안전보건법 위반 여부를 수사할 방침이다.

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