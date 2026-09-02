트럼프와 사진 한 장에 1억2000만 원… 공화당, 선거 모금 박차

미국 공화당이 중간선거를 앞두고 대규모 모금에 나섰다.



월스트리트저널(WSJ)은 1일(현지시간) 공화당 전당대회 모금행사에서 도널드 트럼프 대통령과 함께 사진을 찍는 데 8만8천600달러(약 1억2천만 원)의 가격표가 붙었다고 보도했다.

지지자들과 사진을 찍는 도널드 트럼프 미국 대통령. EPA 연합뉴스

또한 트럼프 대통령이 참석하는 원탁회의 참가비는 1인당 25만 달러(약 3억5천만 원)로 책정됐다.



트럼프 대통령의 원탁회의는 오는 9일 텍사스주(州) 댈러스에서 개최된다.



다음 날 열리는 JD 밴스 부통령 주재 원탁회의 참가비는 1인당 7만5천 달러(약 1억 원)다.



밴스 부통령과 사진을 찍으려면 별도로 3만5천 달러(약 4천800만 원)를 내야 한다.



공화당전국위원회(RNC)는 최근 이 같은 내용이 담긴 전당대회 모금행사 초청장을 기부자들에게 발송했다.



미국 양대 정당이 중간선거를 앞두고 전당대회를 개최하는 것은 이례적이다.



공화당은 11월 중간선거에서 의회 다수당 지위를 상실할 가능성을 경계하고 있다.



트럼프 대통령도 중간선거가 통상 집권당에 불리하다는 점을 인정하고 있다.



그는 최근 인터뷰에서 "대통령이 공화당원이든 민주당원이든, 좋은 대통령이든 나쁜 대통령이든 중간선거에서는 진다"며 "아무도 그 이유를 모른다"고 말했다.



그러면서 "어떤 사람들은 공화당보다 나를 더 좋아한다"고 덧붙였다.



한편 공화당은 텍사스 상원의원 선거에서도 트럼프 대통령의 지원에 기대를 걸고 있다.



텍사스는 공화당의 텃밭이지만, 최근 일부 선거분석기관들은 선거 판세를 '공화당 우세'에서 '경합'으로 변경했다.



민주당 후보는 정치자금 모금 현황에서도 크게 앞선 상황이다.



민주당 후보인 제임스 탈라리코는 6천800만 달러(약 934억 원)를 모았지만, 공화당 후보인 켄 팩스턴 텍사스주 법무장관은 900만 달러(약 124억 원)를 모금하는 데 그쳤다.

<연합>

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