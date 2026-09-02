정부, 성수품 ‘역대 최대’ 18.3만t 공급…선물세트 최대 ‘반값’

지난 1일 서울 동대문구 경동시장에서 시민이 장을 보고 있다. 뉴시스

정부가 추석을 앞두고 성수품 공급을 역대 최대 규모로 늘리고 농축수산물을 최대 50% 할인한다. 정부는 1일 국무회의에서 이러한 내용을 담은 ‘추석 민생안정대책’을 발표했다.

정부는 추석 성수품을 역대 최대인 18만3000t 공급한다. 평시의 1.6배 수준이다.

배추·무 등 채소류는 1만8000t, 사과·배 등 과일은 3만2000t을 각각 공급한다. 과일 공급량은 평시의 3배를 넘는다.

소·돼지고기는 9만t, 닭고기는 1만7000t을 공급하고 계란 물량도 평시보다 2.4배로 늘린다. 밤·대추 등 임산물은 2480t을 공급해 평시보다 9배로 확대한다.

수산물은 고등어·명태·오징어·갈치·참조기·마른멸치 등 대중성 어종 6종을 중심으로 정부 비축물량 2만t을 시중가보다 최대 40% 낮은 가격에 공급한다.

할인 지원에는 역대 최대인 1030억원을 투입하는 것으로 전해졌다.

오는 3일부터 사과·배·소고기 등 농축수산물을 최대 40%, 9일부터 명태·고등어·김 등 주요 수산물을 최대 50% 할인한다.

16∼20일에는 농축수산물과 수산물을 각각 300개 전통시장에서 구매액의 약 30%를 온누리상품권으로 2만원까지 환급한다.

과일·제수용품·한우 등 농산물 선물세트는 최대 50%, 수산물 선물세트는 최대 53% 할인하고 라면·빵 등 가공식품 4700여개 품목도 최대 64% 특별 할인한다.

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