8월 소비자물가, 두 달 만에 다시 3%대…지난해 SKT 통신비 인하 기저효과

지난달 소비자물가 상승률이 두 달 만에 3%대로 올라섰다. 석유류 가격의 상승세 둔화에도 지난해 SK텔레콤의 해킹사태에 따른 통신비 인하의 기저효과가 전체 물가를 끌어올린 것으로 분석됐다.

국가데이터처가 2일 발표한 ‘8월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 120.05(2020년=100)로 1년 전보다 3.1% 상승했다.

서울 서초구 농협유통 하나로마트 양재점에서 시민들이 장을 보고 있다. 뉴시스

소비자물가 상승률은 중동전쟁 영향으로 4월 2.6%에서 5월 3.1%, 6월 3.2%를 기록했다가 7월 2.8%로 2%대로 내려왔지만, 지난달 다시 3%대로 올라섰다.

석유류 가격은 14.2% 오르며 7월(15.5%)보다 상승 폭을 줄였다. 물가 상승 기여도는 0.54%포인트로 역시 7월(0.60%포인트)보다 축소됐다.

그럼에도 소비자물가가 3%대로 오른 것은 지난달 휴대전화료가 26.7% 오른 영향이 컸다. 이는 지난해 휴대전화료가 21.0% 내린 기저효과 때문이다. SK텔레콤은 해킹 사태로 대규모 가입자 이탈이 벌어지자 지난해 8월 한 달간 2000만명이 넘는 전체 가입자의 통신 요금을 50% 감면했다.

자주 구매하는 품목 중심으로 짜여 체감 물가를 보여주는 생활물가지수는 3.2% 상승했다. ‘밥상 물가’를 나타내는 신선식품지수는 6.7% 내렸다. 경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품 및 에너지제외지수는 3.4% 상승했다. 2023년 5월(3.8%) 이후 3년 3개월 만에 가장 많이 올랐다.

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