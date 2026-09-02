백악관 "트럼프, 김정은과 전제조건 없는 대화에 열려있다"

백악관은 1일(현지시간) 북한과의 전제조건 없는 대화에 열려있다는 방침을 재확인했다.



백악관 당국자는 이날 북미정상회담을 위한 준비가 진행되고 있느냐는 연합뉴스의 질의에 "미국의 대북정책은 변하지 않았다"면서 "도널드 트럼프 대통령은 어떤 전제조건 없이 김정은과 대화하는 데 여전히 열려 있다"고 답했다.

김정은 북한 국무위원장(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령이 2019년 6월 30일 판문점에서 만나 밝은 표정으로 인사하고 있다. 김 위원장과 트럼프 대통령은 판문점 만남 전에 2018년 6월 12 싱가포르, 2019년 2월 27∼28일 베트남 하노이에서 정상회담을 가졌다.

이 당국자는 "트럼프 대통령은 첫 임기에 김정은과 한반도를 안정시키는 세 차례 역사적인 회담을 했다"고도 했다.



백악관 당국자는 미국의 대북정책이 변하지 않았다면서도 북한의 비핵화가 미국의 대북정책에 포함되는지 등에 대해서는 구체적으로 거론하지 않았다.



트럼프 대통령은 지난 19일 '김정은 북한 국무위원장과의 대화 재개 목표가 북한 비핵화인가'라는 질문에 "그 얘기는 하고 싶지 않다"며 답변을 회피한 바 있다.



이를 두고 더는 비핵화를 논의하지 않겠다는 김 위원장을 협상장에 불러내기 위한 유인책이라는 분석과 함께 트럼프 대통령이 북미대화를 추진하며 비핵화를 배제한 논의로 기울 수 있다는 우려가 제기됐다.



백악관은 작년부터 미국의 대북정책에 변함이 없고 트럼프 대통령이 전제조건 없는 김 위원장과의 대화에 열려있다는 입장을 거듭 내며 북한에 유화 메시지를 보내왔다.



미 국무부 대변인은 지난 26일 트럼프 행정부가 여전히 완전한 북한 비핵화를 목표로 하고 있느냐는 질의에 "미국은 북한의 완전한 비핵화에 계속 전념하고 있다"는 입장을 밝힌 바 있다.



담당 부처에서는 북한의 완전한 비핵화를 거론하지만 백악관에서는 구체적인 언급을 하지 않는 셈이다. 백악관 입장에 김 위원장과의 대화 재개에 대한 트럼프 대통령의 의지가 반영된 것으로 해석된다.



다만 백악관은 지난 5월 미중정상회담 이후 "트럼프 대통령과 시 주석은 북한 비핵화라는 공동의 목표를 확인했다"고 발표하기도 했다. 이달 하순 시 주석의 방미 때는 북한의 비핵화와 관련해 백악관이 어떤 입장을 내놓을지가 관심사다.

<연합>

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