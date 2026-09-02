황희찬, 울버햄튼 떠나 샬케로 임대…5년 만에 독일 복귀

축구 국가대표 공격수 '황소' 황희찬이 잉글랜드 챔피언십(2부) 울버햄튼 원더러스를 떠나 독일 분데스리가 샬케04로 임대 이적했다.

샬케 구단은 2일(한국 시간) 홈페이지를 통해 황희찬을 울버햄튼으로부터 2027년 6월30일까지 한 시즌 임대했다고 발표했다.

울버햄튼에서 거취가 불투명했던 황희찬은 이적 마감 기한(2일 오전 7시)을 몇 시간 남기고 극적으로 이적에 성공했다.

이로써 황희찬은 5년 만에 독일 무대로 복귀하게 됐다.

황희찬은 2021년까지 라이프치히에서 뛰다가 울버햄튼으로 팀을 옮긴 바 있다.

현지 매체에 따르면 이번 임대 계약에는 샬케가 시즌 종료 후 울버햄튼에 이적료 300만 유로(약 47억8000만원)를 지급하면 황희찬을 완전히 영입할 수 있는 계약이 포함된 것으로 알려졌다.

황희찬을 울버햄튼이 지난 시즌 프리미어리그(EPL) 최하위로 강등되면서 이적을 추진해 왔다.

EPL과 챔피언십 복수 구단이 거론됐으나, 결국 샬케 유니폼을 입게 됐다.

2023년부터 2026년까지 독일 2부에 있던 샬케는 지난 시즌 2부 우승으로 분데스리가에 복귀했다.

분데스리가에선 지금까지 우승 없이 준우승만 7차례 차지했다.

황희찬은 "지난 시즌 샬케의 경기를 보고, 이 팀과 잘 맞을 걸로 생각했다. 2021년 라이프치히에서 뛸 때 샬케 홈 구장을 방문했었는데 그때는 (코로나19로) 무관중이었다"며 "이제는 샬케 선수로 많은 관중 앞에서 뛸 날을 손꼽아 기다리겠다"고 소감을 전했다.

황희찬의 샬케 데뷔전은 오는 6일 오전 1시30분 아우프샬케에서 열리는 바이에른 뮌헨과의 2026~2027시즌 분데스리가 2라운드 홈 경기가 될 것으로 보인다.

국가대표 수비수이자 동료인 수비수 김민재와의 '코리안 더비' 맞대결이 유력하다.

<뉴시스>

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