서울 갭투자 의심 거래 30대가 절반… 증가속도 가장 빨랐다

서울 지역 아파트의 갭 투자 의심 거래가 1년간 50% 넘게 증가해 7천건에 육박한 것으로 나타났다.



특히 30대의 갭 투자 의심 거래는 전 연령대 중 가장 많았고, 증가율도 가장 가팔랐다.

성동구, 동작구, 마포구 등 25개 자치구 중 절반 가까이에서 갭 투자 의심 거래가 2배 안팎으로 증가했다.



2일 국회 재정경제기획위원회 소속 더불어민주당 문진석 의원이 국토교통부에서 받은 자료를 보면 2024년 11월∼2025년 10월 갭 투자가 의심되는 서울 지역 아파트 거래 건수는 총 6천680건으로 집계됐다.



1년 전 같은 기간(4천320건)보다 54.6%나 급증했다.



갭 투자 의심 거래는 취득 주택에 임대 보증금과 금융기관 대출액이 모두 있으면서 입주 계획이 '임대'라고 표기된 거래다.



서울 25개 자치구 가운데 갭 투자 의심 거래가 많은 자치구는 성동구(728건), 강동구(656건), 마포구(630건) 순으로 나타났다.



1년 전 대비 증감(증감률)으로 보면 성동구가 362건(98.9%), 동작구 347건(142.8%), 마포구 345건(121.1%), 강동구 330건(101.2%), 영등포구 210건(94.6%) 순으로 집계됐다.



이들을 포함해 증가율이 90%가 넘는 자치구는 11곳에 달했다. 25개 자치구 가운데 절반 가까이에서 1년 사이 갭 투자 의심 거래가 두 배가량으로 불어난 것이다.



갭 투자 의심 거래가 1년 전보다 감소한 곳은 서초구(379건), 송파구(337건), 강남구(371건) 등을 비롯해 7개구에 그쳤다.



연령대별로는 30대가 3천95건으로 가장 많았고, 그다음이 40대(2천366건), 50대(833건), 60대 이상(224건), 20대(162건) 순이었다.



30대의 갭 투자 의심 거래는 지난 한 해 전체 건수의 거의 절반인 46.3%에 달했다.



증가 속도도 30대가 가장 빨랐다.



30대의 갭 투자 의심 거래는 1년 사이 1천272건(69.8%)이나 늘어 가장 가파른 증가세를 보였다.



문진석 의원은 "전세를 낀 갭투자가 특정 자치구와 청년층으로 옮겨가고 있는 만큼 정부가 실거래 모니터링을 강화하고 대응 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.

<연합>

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