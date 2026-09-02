추석 앞둔 중기·소상공인 숨통 틔운다…경기신보 ‘100억 특례보증’

경기신용보증재단이 추석 명절을 앞두고 자금난을 겪는 도내 중소기업과 소상공인을 위해 100억원 규모의 ‘명절 전용 특례보증’을 시행한다고 1일 밝혔다.

경기신용보증재단 전경

이날 개시된 특례보증은 명절 전후 원자재 구매와 인건비 지급 등 단기 운영자금 수요가 집중되는 시기에 지역 소상공인과 중소기업의 유동성 위기를 해소하기 위해 마련됐다.

한도는 기업별 보증 심사를 거쳐 중소기업은 최대 5억원, 소상공인은 최대 5000만원이다. 신청은 인터넷전문은행과 저축은행을 제외한 시중은행에서 할 수 있다.

경기신보는 영세 자영업자의 금융 비용 부담을 덜어주기 위해 우대 조건을 적용했다. 보증비율은 95%로 높이고, 보증료율은 연 0.9%로 고정했다.

기간은 1년 만기 일시상환 방식이며, 만기 도래 시 1년 단위로 최대 4회까지 연장할 수 있다. 최장 5년간 안정적 자금 운용이 가능하다.

이번 특례보증은 민선 9기 경기도 출범 이후 처음 맞는 추석을 앞두고 시행되는 명절 전용 금융지원이다.

시석중 경기신보 이사장은 “명절을 앞둔 소상공인과 중소기업에는 필요한 자금을 적기에 확보하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “경기도와 긴밀히 협력해 민생 현장에서 체감할 수 있는 금융지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

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