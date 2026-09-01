선관위특검 특검보 5인 임명…박혁·김은정·김상천·권근환·김진우

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 중앙선거관리위원회의 부정의혹 전반을 수사하는 이태한 선관위 특별검사팀의 특별검사보가 2일자로 임명됐다.

6.3 지방선거 투표용지 부족 의혹 등을 수사하는 이태한 선거관리위원회 특별검사가 지난달 24일 서울 서초구 선관위 특검 임시사무실로 첫 출근을 하며 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴스1

이태한 특검은 1일 언론 공지를 통해 이재명 대통령이 2일자로 특검보 5명을 임명했다고 밝혔다. 이 특검을 보좌할 특검보는 박혁(사법연수원 22기)·김은정(〃 38기)·김상천(변호사시험 1회)·권근환(〃 2회)·김진우 (〃 3회) 변호사다. 이태한 특검은 “특검팀은 특검보 임명이 완료됨에 따라 수사 조직 구성을 조속히 마무리하고 각 특검보의 전문성과 경력을 고려해 수사 분야별 업무를 분담할 예정”이라고 했다.



박 특검보는 서울중앙지검 검사와 창원지검 검사를 지냈으며 과학기술정보통신부(당시 정보통신부) 파견 근무 경력이 있다. 김은정 특검보는 대검찰청 검찰연구관으로 기획조정부 미래기획단에서 근무했으며 부산지검 검사를 지냈다. 김상천 특검보는 국가안보기술연구소 연구원을 거쳐 검사와 고위공직자범죄수사처(공수처) 검사로 근무했다. 권 특검보는 경찰대와 법학전문대학원(로스쿨)을 거쳐 서울경찰청 경감과 서울중앙지검 검사, 전주지법 판사를 지냈다. 김진우 특검보는 대검찰청 검찰수사심의위원회 위원과 대한변호사협회 윤리이사,대한체육회 고문변호사 등을 지냈다.

특검팀은 지난달 28일 10명의 특검보 후보자를 선정해 이 대통령에게 이 중 5명을 임명해달라고 요청했다. 특검팀은 지난달 18일부터 준비 기간에 돌입해 검경 합동수사본부의 수사 기록 일체도 이첩받았다. 7일부터 특검 업무 개시와 동시에 본격적인 수사에 착수할 예정이다.

특검팀은 “법률이 정한 수사 대상과 범위에 따라 어떠한 선입견이나 예단 없이 객관적인 자료와 증거에 기초해 수사를 진행할 것”이라며 “특히 이번 수사가 선거의 공정성과 국민의 참정권이라는 중대한 헌법적 가치와 관련돼 있는 만큼 신속성과 절차적 적법성 및 수사의 공정성을 최우선 원칙으로 삼겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지