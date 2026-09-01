노동부, 청년일자리에 7000억 예산 확대… ‘자발적 실업시 구직급여 지급’은 제외 [2027년 예산안]

고용노동부가 내년 청년 일자리 관련 예산을 올해 대비 7000억원 확대했다. 이런 증가분은 코로나19 당시인 2021년 이후 최대 규모다. 다만 청년층 지원을 위해 도입을 예고했던 생애 1회 자발적 실업 시 구직급여(실업급여) 지급은 예산안에 반영하지 않았다.

노동부는 1일 38조9537억원 규모의 내년도 노동부 예산 정부 안이 국무회의에서 의결됐다고 밝혔다. 올해 본예산보다 3.4%(1조2776억원) 늘어난 규모다.

지난 2025년에 열린 AI 인재페스티벌에서 참석자들이 채용게시판을 살펴보고 있는 모습. 연합뉴스

노동부 청년 일자리에 역점을 두고 예산을 편성했다. 기존 국민취업지원제도를 첫 취업 도전 청년으로 확장해 청년 첫 취업지원제도(K 유스개런티)를 내년부터 시행한다. 이 사업에는 3793억원이 투입된다. 직업능력개발훈련에 참여한 청년을 대상으로 멘토링·커뮤니티 활동 등을 제공하는 청년 플레이그라운드 사업도 201억원 규모로 신설됐다. 201억원을 편성했다. 기존 기업 실무 경험과 직장 적응 기회를 제공하는 K 뉴딜 아카데미는 지원 대상을 올해 1만명에서 내년 5만명으로 대폭 늘려 총 4985억원의 예산을 들인다.

이런 청년 일자리 예산을 다 합하면 3조3000억원이다. 올해 2조6000억원에서 26.9%(7000억원) 늘어났다.

청년 일자리 관련 신규·증액 예산 대부분인 2조5667억원은 정부가 새로 추진하는 미래대응기금에 속하도록 이관했다. 노동부 관계자는 “기존 회계보다 미래대응기금의 탄력성이 높아 현장 수요에도 더 빨리 대응할 수 있을 것”이라고 했다.

특수고용·플랫폼·프리랜서 노동자 등 근로기준법 사각지대에 놓인 노동자를 지원하는 예산이 늘어난다. 플랫폼 노동자 관련 통계를 본격 구축하기 위해 19억원이 투입된다. 특고·플랫폼·자영업자에 특화한 직업훈련을 1000명에게 제공하는 목적으로 예산 4억원을 신규 편성했다.

고용보험 밖에 있는 1인 자영업자, 특수고용·프리랜서 근로자를 대상으로 육아수당도 새롭게 지급된다. 월 50만원씩 3개월간 총 150만원을 지원하는 내용으로 총 93억원이 투입된다.

이번 예산안에서는 업무보고에서 추진을 예고했으나 반영되지 않은 사업들도 확인됐다. 원래는 내년부터 자발적 이직자에게도 생애 1회는 구직급여할 예정이었는데, 사업을 보완하겠다는 입장이다. 노동부 관계자는 “중소기업에서 이직이 늘어나는 등 부작용이 우려된다는 언론 등 지적에 보완 방안을 마련한 뒤 추진할 계획”이라고 했다.

플랫폼 노동자 등 노무제공자 지원을 위한 K-노동복지회의소(가칭) 예산도 빠졌다. 앞서 노동부는 노동복지회의소 신설 방안을 연내 마련하겠다고 했다. 노동부 관계자는 “예산이 반영됐다면 제도 설계 등을 더 안정적으로 할 수 있었겠지만, 반영되지 않았더라도 제도화 준비를 못 하는 것은 아니어서 내년에도 꾸준히 준비할 것”이라고 말했다.

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