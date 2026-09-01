팀 쿡 “내 직함 바뀌어도 애플 사랑은 영원히 불변”

스티브 잡스 창업자에 이어 15년간 애플을 이끈 팀 쿡 최고경영자(CEO·사진)가 은퇴했다. 그는 소비자와 직원들에게 감사를 전하고, 후임 존 터너스 CEO의 앞날을 응원했다.



쿡 CEO는 지난달 31일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 게시글을 올리고 “CEO로서 마지막 날을 맞아, 여러분께 진심으로 감사의 마음을 전한다”며 “내일이면 직함은 바뀌지만 애플 커뮤니티에 대한 제 사랑은 영원히 변치 않을 것이다. 항상 저에게 영감을 주셔서 감사드린다”고 밝혔다.



그는 직원들에게 보내는 서한에서 “제 성공에 대해 누가 어떤 말을 하든 간에, 모든 것은 여러분 덕분”이라며 공을 직원으로 돌렸다. 그러면서 잡스를 언급하며 “그가 말했듯 우리는 우주에 흔적을 남길 수 있었다”며 “나는, 우리는 얼마나 행운아인가”라고 소회를 전했다. 그러면서 “뛰어나고 훌륭하며 유능한 인물에게 지휘권을 넘기게 돼 큰 위안을 얻는다”고 덧붙였다.



쿡 CEO는 앞으로 애플의 이사회 의장을 맡아 세계 각국 정책 당국자와의 소통 등의 업무를 지원할 예정이다. 그는 “새롭게 맡게 된 역할로 전 세계에서 여러분을 만나 뵙기를 기대한다”고 말했다.



쿡 CEO는 잡스가 사망하기 직전인 2011년 8월부터 애플의 수장을 맡아 15년간 이끌어왔다. 팀 쿡 체제의 애플은 에어팟, 애플워치 등 제품군 확장으로 생태계를 공고히 하고 수익성을 극대화하는 데 성공했다. 반면 중국 생산망에 지나치게 의존하며 규제에 취약함을 드러내고, 인공지능(AI) 혁신에 뒤처졌다는 평가를 받는다.



영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 쿡이 CEO에 임명되던 시점인 2011년 8월 14달러(약 1만9100원) 수준이었던 애플의 주가는 31일 종가 316.85달러(약 43만4000원)로 2100% 넘는 성장을 기록했다. 이 기간 시가총액은 3500억달러에서 4조6000억달러까지 성장했다. 쿡 CEO 취임 후 아이폰은 31억대가 출하돼, 이를 일렬로 늘어놓으면 지구 표면에서 달까지 닿을 정도의 길이가 된다. FT는 “(잡스에 이어) 누구도 채울 수 없는 자리를 맡았지만, 그 자리를 훌륭히 채웠다”고 평가했다.



후임 터너스 CEO는 2001년 합류한 애플의 하드웨어 엔지니어 출신이다. 펜실베이니아대 기계공학과를 졸업한 ‘하드웨어통’이다. 그는 9일 애플 신제품 발표회를 통해 첫 데뷔 무대를 치를 예정이다. 쿡 CEO는 “세상을 바꾸는 제품을 만드는 데 필요한 것이 무엇인지 존처럼 잘 아는 사람은 드물다. 그의 리더십이 정말 기대된다”고 응원했다.

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