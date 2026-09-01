용혜인 ‘비례 유지’ 與서도 제동… 野 “김승원 지명 철회 0순위”

이재명정부 ‘2기 개각’ 발표 후 용혜인 성평등가족부·김승원 법무부 장관 후보자를 둘러싼 논란이 확산하고 있다. 국민의힘이 두 후보자를 겨냥한 낙마 공세를 이어가는 가운데 용 후보자의 비례대표 의원직 유지 문제를 놓고 더불어민주당 내부에서도 사퇴 필요성을 거론하는 목소리가 높아지고 있다. 국민의힘은 용 후보자 논란에 김 후보자 검증이 가려져서는 안 된다며 이재명 대통령의 공소취소 문제까지 다시 끌어올리고 있다.

성평등가족부 장관 후보자인 기본소득당 용혜인 원내대표가 지난 8월 31일 국회 의원회관 자신의 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스

◆용혜인 논란, 민주당 내부로 확산



용 후보자를 둘러싼 쟁점은 장관에 임명된 뒤에도 비례대표 의원직을 유지하겠다는 입장이다. 야권의 비판이 이어지는 가운데 민주당 내부에서도 의원직을 내려놓아야 한다는 주장이 공개적으로 나왔다.



민주당 박선원 최고위원은 1일 YTN 라디오에서 “비례대표는 지역구 의원이 아니기 때문에 어떤 직종이나 분야에 대한 대표성을 갖고 국회의원이 되는 것”이라며 “다음 순번이 있는 경우에는 당연히 비례대표직을 사퇴하는 게 맞다”고 말했다.



정일영 의원도 페이스북에 “비례대표 의원이 장관으로 자리를 옮길 때 의원직을 내려놓고 다음 순번이 승계하도록 해 의정 공백을 최소화해 온 관례를 분명 고려할 필요가 있다”며 “국민의 눈높이에서 합리적인 판단이 정말 중요하다”고 밝혔다.



용 후보자는 의원직을 내려놓을 경우 기본소득당이 원외정당이 되는 점 등을 들어 의원직을 유지하겠다는 입장을 밝혀 왔다. 민주당 일각에서는 젊은 여성 정치인을 성평등가족부 장관 후보자로 발탁한 취지와 별개로 의원직과 장관직을 동시에 유지하는 문제가 ‘기득권 지키기’로 비칠 수 있다는 우려도 나온다.

성평등가족부 장관 후보자인 기본소득당 용혜인 의원이 1일 국회에서 열린 제439회 정기국회 개회식에 불참해 자리가 비어 있다. 연합뉴스

진보 야당에서는 지명 철회 요구까지 나왔다. 정의당 양경규 대표는 성명에서 “위성정당을 통해 두 차례 국회의원이 된 정치인을 장관으로 발탁하는 것이 과연 민주주의를 바로 세우겠다는 정부가 할 인사인가”라며 이 대통령에게 지명 철회를 요구했다.



청와대는 자진 사퇴 요구에는 선을 그었다. 청와대 관계자는 “인사청문회 과정을 통해 세간에 제기되고 있는 여러 질문과 의구심에 대해 소명할 기회가 있어야 한다고 생각한다”고 밝혔다. 의원직과 장관직 겸직 문제에 대해서는 별도의 입장을 내놓지 않았다.



◆野 “용혜인은 미끼”…김승원 정조준



국민의힘은 용 후보자 논란과 함께 김 후보자를 이번 개각의 핵심 검증 대상으로 부각하고 있다. 용 후보자에게 여론의 관심이 쏠리는 사이 김 후보자 검증이 묻혀서는 안 된다며 법무부 장관 인선과 이 대통령의 공소취소 문제를 연결하는 데 화력을 집중했다.



정점식 원내대표는 김 후보자를 “지명 철회 0순위”라고 규정하며 “이 대통령은 김 의원의 법무부 장관 지명을 철회하고 ‘재판받겠다’ 다섯 글자를 선언해야 한다”고 말했다. 2020년 대전 지역 수해 당시 김 후보자 등 범여권 의원들이 수해 특보가 나오는 TV 앞에서 웃는 모습이 공개돼 논란이 됐던 일도 다시 거론했다.

법무부 장관 후보인 더불어민주당 김승원 의원이 1일 여의도 국회에서 열린 열린 제439회 국회(정기회) 제01차 본회의에 참석하고 있다. 뉴시스

박충권 수석대변인은 용 후보자 인선을 “얄팍한 연막작전”이라고 주장하며 “용 후보자를 ‘총알받이’로 내세워 국민 시선을 끌어놓고 그 어수선한 틈을 타 ‘이재명 인사’들을 조용히 통과시키려는 것”이라고 했다. 나경원 의원도 “용혜인은 미끼일 뿐 본질은 김승원 법무부 장관”이라고 했고, 박대출 의원은 “용혜인 핫뉴스에 가려진 김승원”이라고 주장했다.



민주당은 김 후보자에 대해서는 적극 엄호했다. 국민의힘이 김 후보자를 ‘대장동 변호인’ 출신이라고 지칭한 데 대해서도 “허위사실”이라고 반박했다. 최민희 최고위원은 SBS 라디오에서 “김 후보자는 원칙을 지켜야 되는 문제에서 매우 단호하고, 그런 강직함이 높이 평가받은 것”이라며 “무슨 공소취소를 위해 김 후보자가 들어갔다고 보는 것은 정말 단견”이라고 말했다.



다만 범여권에서는 김 후보자 인선과 별개로 이 대통령 관련 사건의 공소취소를 밀어붙이는 데 대한 경계론도 나왔다. 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장은 페이스북에서 “이 대통령에 대한 공소취소를 밀어붙인다면 정치적·법적으로 낭패를 볼 수밖에 없다”고 밝혔다. 그는 조작기소를 이유로 공소를 취소하려면 먼저 조작기소 사실이 확인돼야 한다며 공소취소 문제를 조작기소 특검법과 연계하는 데 신중해야 한다고 주장했다.

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