메시 “더 낼 힘 없어” 국대 은퇴 선언

통산 207경기 출전 125골 최다
월드컵 우승·발롱도르 8회 족적
‘축구의 신’ 리오넬 메시(39·사진)가 31일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 아르헨티나 국가대표팀 은퇴를 선언했다. 메시는 “(월드컵) 결승전이 끝나고 어느 정도 시간이 흐른 지금, 많은 고민 끝에 은퇴 소식을 전하고자 한다. 가슴이 아프고 또 아픈 결정이지만 지금이 떠날 때임을 잘 알고 있다”면서 “내가 가지고 있던 모든 것을 쏟아부었고 이제 더 이상 낼 힘이 남아 있지 않다”고 밝혔다. 그는 “이제는 여러분과 같은 한 사람의 팬으로서, 밖에서 영원히 대표팀을 응원하고 힘을 보태겠다”고 덧붙였다.
메시는 북중미 월드컵 결승전에서 스페인에 패하고 준우승을 차지한 이틀 뒤 ‘은퇴 편지’를 준비했고, 이날 자신의 SNS를 통해 공개했다.
메시는 앞서 2016년 코파 아메리카(남미축구선수권대회) 결승에서 패한 뒤 국가대표 은퇴를 선언한 바 있다.
당시 결승전 승부차기 1번 키커로 나서 실축하며 비난을 받았던 메시는 “할 수 있는 모든 것 했지만 챔피언이 되지 못해 가슴 아프다”라는 말을 남기고 대표팀 유니폼을 반납했다. 하지만 당시 자국 대통령과 팬들의 간곡한 만류 끝에 6주 만에 대표팀에 복귀했다.
메시의 메이저 대회 첫 우승은 2021년 7월 펼쳐진 코파 아메리카에서야 이뤄졌다. 그리고 2022 카타르 월드컵에서 아르헨티나를 36년 만에 정상에 올리며 꿈에 그리던 생애 첫 월드컵 우승을 맛봤고, 2024년 코파 아메리카에서 2연패를 달성하며 ‘제2의 전성기’를 누렸다. 올해 열린 북중미 월드컵에서도 메시는 아르헨티나를 다시 한 번 결승으로 이끌었다.
2005년 성인 대표팀에 데뷔한 메시는 아르헨티나 유니폼을 입고 통산 207경기에 출전해 125골을 넣어 아르헨티나 국가대표 다득점 및 최다출전 1위에 올라 있다. 월드컵 우승 한 차례(2022년)와 준우승 두 차례(2014·2026년), 통산 8회의 발롱도르 수상이라는 업적을 쌓은 그는 아르헨티나 축구의 전설 디에고 마라도나를 뛰어넘었다는 평가를 받기도 한다.
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