LS전선, 초전도 기술로 DC 전력망 공략

LS전선이 송전 손실을 최소화하는 초전도 기술을 앞세워 급성장하는 인공지능(AI) 데이터센터(AIDC) 인프라 시장 공략에 나선다. LS전선은 그래픽처리장치(GPU)·전력설비·냉각·건축·사업개발 분야 5개사가 참여하는 ‘AI 팩토리 프런티어(AFF)’ 컨소시엄과 공동사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다. AFF는 각 사의 AIDC 솔루션을 연계해 사업자에게 통합 솔루션을 제안하는 협력체다.



LS전선은 AFF와 AIDC 사업 초기부터 고객의 전력 수요와 부지 여건을 검토하고, 외부 전력망부터 내부 배전·통신망까지 아우르는 통합 인프라 솔루션을 제안할 계획이다.



LS전선이 세계 최초로 상용화한 초전도 시스템은 23㎸급 중전압(MV)만으로 154㎸급 고전압(HV) 수준의 전력을 전송할 수 있다. 이 기술로 기존 변전소를 활용하면서 신규 변전소 건설과 전력설비 설치 공간을 줄일 수 있다는 게 회사 설명이다.



LS전선은 이번 협력을 계기로 단순 제품 공급을 넘어 AIDC 구축 초기부터 전력 인프라 설계와 솔루션을 제안하는 사업으로 영역을 넓힐 방침이다.

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