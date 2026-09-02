삼성, AI 기능 갖춘 ‘실속형 노트북’ 내놨다

삼성전자가 가격 부담을 낮춘 실속형 노트북 ‘뉴 갤럭시 북6’(사진)를 1일 국내에 출시했다.



신제품에는 최신 인텔 코어 시리즈3 프로세서를 탑재했다. 한 번 충전으로 최대 25시간 동영상 재생이 가능하며 30분 충전으로 최대 33%까지 충전할 수 있는 고속 충전도 지원한다. 기존 16대 9에서 변경한 16대 10 화면 비율과 눈부심을 줄이는 안티 글레어 디스플레이도 적용했다.



갤럭시 인공지능(AI) 기능도 제공한다. ‘AI 컷 아웃’을 활용하면 이미지 배경을 지울 수 있고 웹페이지 문장·단락 실시간 번역도 지원한다. 갤럭시 스마트폰·태블릿과 파일을 공유하거나 손가락으로 파일을 지정해 옮기는 드래그 앤드 드롭 방식 등 기기 간 연결 기능도 탑재했다.



뉴 갤럭시 북6는 35.6㎝(14형) 단일 크기로 무게는 1.35㎏이다. 색상은 그레이 한 가지로 출시되고 가격은 중앙처리장치(CPU), 운영체제 등 사양에 따라 119만∼149만원이다. 삼성전자는 지난 1월 ‘갤럭시 북6 울트라’와 ‘갤럭시 북6 프로’, 4월 ‘갤럭시 북6’를 출시한 데 이어 이번 제품을 추가해 갤럭시 북6 시리즈 선택지를 넓혔다.



삼성전자는 출시를 기념해 8일까지 삼성닷컴 구매 고객을 대상으로 체험단을 운영하고, 22일까지 출시 프로모션을 진행한다. 구매 조건에 따라 네이버페이 포인트와 상품권 등 혜택을 제공한다.

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