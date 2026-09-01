반도체 수출 209% 증가… 또 역대 최고치

지난달 반도체 수출이 역대 최고치를 기록하고, 전체 수출에서 차지하는 비중도 사상 최고를 찍었다. 일각에선 ‘반도체 수출 편중’에 대한 우려가 나온다.



1일 산업통상부에 따르면, 8월 수출은 전년 동월 대비 68.7% 증가한 982억5000만달러로 지난 6월(1020억달러)과 7월(990억달러)에 이어 월간 기준 역대 3위 실적을 달성했다. 8월 전체 수출은 전달보다 소폭 줄었지만 반도체 수출은 209.0% 증가한 466억5000만달러로 역대 신기록을 썼다. 이로써 반도체 수출은 3개월 연속 400억달러 넘는 실적을 이어가고 있다. 구글·아마존 등 하이퍼스케일러의 설비투자 확대로 인공지능(AI) 인프라 수요가 견조하게 지속된 영향이다.



반도체 수출은 지난 2월 251억달러로 연간 최대 기록을 쓴 데 이어 3월 328억달러, 5월 372억달러, 6월 448억달러, 8월 467억달러까지 올해에만 기록을 다섯 번 경신했다.



지난달 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중도 47.5%로 역대 최고치를 기록했다. 일각에서 반도체 의존도 심화에 대한 우려가 나오는 대목이다. 다만, 강감찬 산업부 무역투자실장은 “수치로만 보면 지나친 반도체 편중이라 할 수 있지만, 자동차와 선박 수출이 감소하면서 더 두드러져 보이는 면도 있다”며 크게 우려할 정도는 아니라는 입장을 보였다.



지난달 자동차 수출은 38억5000만달러로 전년 동기 대비 29.8% 감소했다. 주요 업체의 부분 파업으로 생산에 차질을 빚은 영향이다. 선박 수출은 45.9% 줄어든 16억9000만달러를 기록했다. 인도 물량이 감소한 데 따른 결과다. 강 실장은 “지난달 자동차·선박 수출 감소세는 일시적인 것으로 이달 다시 회복될 전망”이라며 “반도체가 수출에서 차지하는 비중도 다시 줄어들 것”이라고 말했다.

자동차와 선박 수출은 큰 폭으로 감소했지만, 반도체 외 19개 품목에서 13개 품목의 수출이 증가했다. 반도체 외 수출 증가율은 20%에 달한다. 컴퓨터 부문이 역대 최대 실적을 갈아치운 가운데, 철강 역시 3개월 연속 플러스를 기록하며 선전했다. 철강의 경우 유럽연합(EU)의 수입쿼터(TRQ) 도입 등으로 EU 쪽 수출은 줄었으나, 미국의 인공지능(AI) 데이터센터 건설 확대가 수출 호조를 이끌었다. 지난달 수입은 22.5% 증가한 735억1000만달러, 무역수지는 347억5000만달러 흑자를 기록했다.



강 실장은 “연간 수출 실적 1조달러, 3000억달러 무역흑자 달성도 가능할 것으로 기대된다”고 말했다.

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