"귀여운 몬스터들과 특별한 이벤트"… 레고랜드, 새로운 시즌 선보인다

레고랜드 코리아 리조트가 다가오는 가을을 맞아 오는 11일부터 ‘브릭 오어 트릿(Brick or Treat)’ 시즌을 선보인다.

‘모으고 꾸미고 춤추고 맛본다’를 주제로 레고랜드의 귀여운 몬스터 캐릭터들과 함께 가을 이벤트를 즐길 수 있다.

레고랜드 포스터. 레고랜드 제공

레고랜드 파크 곳곳을 모험하면서 미션을 수행하는 ‘몬스터 랠리’도 진행된다. 아이들은 주요 공간에 마련된 스탬프 포인트를 찾아 미션을 완성하고 놀이기구와 시설을 색다르게 경험할 수 있다. 모든 미션을 완료한 참가자에게는 가을 시즌 한정판 몬스터 배지와 달콤한 사탕, 젤리 간식을 준다.

장난꾸러기 몬스터들과 함께하는 공연과 이벤트도 만나볼 수 있다. 정문 입구에서부터 오프닝 공연이 펼쳐진다. 레고 캐슬 몬스터 스테이지에서는 DJ와 몬스터 캐릭터가 함께하는 V.I.M (Very Important Monster) 댄스파티가 진행된다.

주말에는 이번 브릭 오어 트릿 시즌에 어울리는 가장 멋진 코스튬을 착용한 어린이를 선발하는 ‘오늘의 몬스터 스타’ 이벤트도 펼쳐진다.

이외에도 레고를 활용한 온 가족이 함께하는 체험 이벤트 및 챌린지가 진행된다. 시즌 한정 먹거리와 상품들도 새롭게 출시될 예정이다.

자세한 내용은 레고랜드 코리아 리조트 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 확인할 수 있다.

김중선 레고랜드 코리아 마케팅 상무는 “올 가을 브릭 오어 트릿을 통해 아이들이 가족과 함께 특별한 추억을 만들 수 있도록 몬스터 테마의 다양한 콘텐츠를 준비하고 있다”며 “선선해지는 나들이 계절 레고랜드만의 색다른 가을 시즌을 즐겨보시길 바란다”고 전했다.

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