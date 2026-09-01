애플 15년 이끈 팀쿡, 오늘 CEO 퇴임…터너스 체제로

애플을 15년간 이끌어온 팀 쿡이 최고경영자(CEO) 자리에서 물러난다.

잡스의 뒤를 이어 애플을 이끌며 시가총액을 10배 이상 키운 쿡은 마지막 날 직원들에게 감사의 뜻을 전하며 새로운 수장에게 지휘권을 넘겼다.

팀 쿡 애플 CEO. 게티이미지/AFP=연합뉴스

쿡 CEO는 31일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “CEO로서 마지막 날을 맞아 애플 커뮤니티 여러분에게 깊은 사랑을 전한다”며 “내일부터 직함은 달라지지만, 애플 커뮤니티에 대한 사랑은 결코 변하지 않을 것”이라고 밝혔다.

그는 전 직원에게 보낸 이메일에서도 “여러분의 리더로 일할 수 있었던 일생일대의 특권에 감사한다”며 15년간 함께한 직원들에게 작별 인사를 전했다.

쿡은 서한에서 스티브 잡스의 생전 발언을 언급하며 “우리는 스티브가 표현했듯이 ‘우주에 우리의 흔적을’ 남기게 됐다”며 자신의 성과를 직원들에게 돌렸다.

이어 “내가 깊이 사랑하고 그리워할 역할에서 물러나지만 내 결정에 완전히 평온하다”며 “존과 같이 뛰어나고 훌륭하며 유능한 인물에게 지휘권을 넘기게 돼 큰 위안을 얻는다”고 말했다.

쿡은 2011년 8월 잡스의 뒤를 이어 애플 CEO에 오른 뒤 15년간 회사를 이끌었다.

재임 기간 애플은 애플워치와 에어팟을 새로운 성장동력으로 안착시켰고, 아이폰·아이패드·맥 등 기존 제품군도 확대했다. 잡스가 없는 애플에 대한 우려가 이어졌지만, 애플의 시가총액은 쿡 취임 당시 약 3500억달러에서 현재 4조6000억달러로 10배 이상 커졌다.

쿡은 다음 달 1일부터 이사회 집행의장으로 자리를 옮긴다. CEO 직함에서는 물러나지만 미국과 전 세계 정부를 상대로 한 정책 조율 등 대외 관계 업무는 계속 맡을 예정이다.

존 터너스 애플 차기 최고경영자(CEO). EPA연합뉴스

새로운 애플을 이끌 인물은 하드웨어 엔지니어 출신인 존 터너스다. 펜실베이니아대에서 기계공학을 전공한 터너스는 2001년 애플에 합류한 이후 하드웨어 엔지니어링 부문에서 경력을 쌓아왔다.

터너스 신임 CEO 앞에는 해결해야 할 과제도 적지 않다. 다른 거대 기술기업에 비해 상대적으로 뒤처졌다는 평가를 받는 인공지능(AI) 경쟁력을 끌어올리는 동시에 도널드 트럼프 행정부의 압박 속에서 중국 중심의 공급망을 재편해야 한다.

터너스의 첫 공식 무대는 다음 달 9일 열리는 애플의 신제품 발표회가 될 전망이다. 새 CEO가 취임 직후 어떤 제품과 전략을 내놓을지 관심이 쏠린다.

애플 내부의 세대교체도 이어지고 있다. 블룸버그통신에 따르면 앱스토어 운영과 신제품 발표 행사를 총괄해온 필 실러도 이날 보직을 내려놓고 은퇴 수순에 들어갔다.

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