LA, BTS 공연 앞두고 ‘BTS 위크’ 선포…시청도 붉게 물든다

미국 로스앤젤레스(LA)가 그룹 방탄소년단(BTS)의 공연을 앞두고 ‘BTS 위크’를 선포하며 대대적인 환영에 나섰다.

1일 빅히트 뮤직에 따르면 BTS는 이날부터 2일, 5~6일까지 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 ‘BTS 월드투어 ‘아리랑 인 로스앤젤레스’’를 연다.

로스앤젤레스시는 이를 기념해 1일부터 8일까지를 ‘BTS 위크(BTS Week)’로 지정했다. 이날에는 BTS 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’의 키 컬러인 붉은색으로 시청을 점등한다. 이는 BTS와 도시를 찾는 관객들을 향한 공식 환영과 우정의 의미를 담은 것이다.

앞서 지난달 31일에는 로스앤젤레스 시청에서 시의회와 관광청, 빅히트 뮤직 관계자 등이 참석한 가운데 ‘BTS 위크’ 공식 선포식이 열렸다.

캐런 배스 로스앤젤레스 시장은 “‘BTS 위크’ 선포에는 예술과 문화가 상호 이해를 높이고 공동체를 하나로 연결하는 힘을 지니고 있다는 믿음이 담겨 있다”며 “세계 문화에 크게 기여해 온 BTS의 놀라운 업적을 기리고, 로스앤젤레스와의 특별한 인연을 전 세계인과 함께 축하하게 돼 자랑스럽다”고 말했다.

존 리 로스앤젤레스 시의원은 “이번 선포는 BTS가 세계 문화에 남긴 특별한 발자취를 시 차원에서 기리는 것”이라며 “동시에 로스앤젤레스와 한국, 한인사회의 오랜 유대와 문화 교류를 기념하는 자부심도 담겨 있다”고 밝혔다.

로스앤젤레스시 관광국의 돈 유 본부장은 “BTS는 음악을 넘어 서로 다른 문화와 세대, 세계 각지의 사람들을 하나로 연결해 왔다”며 “로스앤젤레스에서 다시 한번 뜻깊은 공연이 열려 매우 기쁘다. 이번 ‘BTS 위크’를 통해 BTS의 긍정적인 영향력과 로스앤젤레스와의 오랜 인연을 기념하고자 한다”고 전했다.

아일린 핸슨 로스앤젤레스관광청 최고마케팅책임자(CMO)는 콘서트를 보기 위해 도시를 찾는 관객들이 ‘BTS 위크’를 통해 BTS와 로스앤젤레스의 특별한 인연을 발견하고, 도시의 매력을 직접 경험하길 바란다고 밝혔다.

로스앤젤레스 시의회는 결의문을 통해 BTS를 “2013년 데뷔 이후 현 세대를 대표하는 가장 영향력 있는 아티스트 중 하나로 자리매김한 그룹”이라고 평가했다. 또 BTS가 세계 음악 산업에서 한국과 아시아 아티스트에게 길을 연 그룹이라고 조명했다.

이어 음악과 공연, 자기애(Self-Love), 희망의 메시지가 언어와 문화, 세대를 넘어 전 세계인을 연결하고 한국 문화를 널리 알리는 데 기여했다고 평가했다. 특히 유니세프와 함께한 ‘러브 마이셀프(LOVE MYSELF)’ 캠페인과 유엔 연설 등을 통해 긍정적인 메시지를 꾸준히 전해 온 점을 높이 샀다.

BTS는 2021년 12월 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - LA(PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA)’ 이후 약 4년 9개월 만에 소파이 스타디움 무대에 오른다. 이번 로스앤젤레스 공연은 북미 투어의 마지막 일정이며, 총 4회 공연은 모두 일찌감치 매진됐다.

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