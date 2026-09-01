스트레이 키즈, 해외 男아티스트 최초 日 도쿄 국립경기장 입성…14만 열광

K-팝 간판 보이그룹 '스트레이 키즈'(Stray Kids·스키즈)가 해외 남성 아티스트 최초로 일본 도쿄 국립경기장에 단독 입성하며 스타디움급 위상을 입증했다.

스트레이 키즈 월드투어 '런 잇(RUN IT)' 도쿄 국립경기장 공연. JYP엔터테인먼트, seitaro tanaka photo office Co., Ltd. 제공

1일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 스트레이 키즈는 지난달 29~30일 도쿄 국립경기장에서 새 월드투어 '런 잇(RUN IT)' 일환 단독 콘서트를 열고 양일간 14만 명의 관객을 끌어모았다. 온라인 라이브 및 라이브 뷰잉 합산 누적 관객 수는 17만5000여 명에 달한다.

'위인전'으로 포문을 연 스트레이 키즈는 '헬리베이터', '부작용', '매니악', '신메뉴', '특' 등 대표곡과 더불어 일본 발매곡 무대를 잇달아 선보이며 현장을 달궜다.

공연 말미에는 오는 11월 6~8일 도쿄돔 3회 추가 공연 개최를 기습 발표했다. 앞서 전석 매진된 나고야, 오사카, 후쿠오카 돔 투어에 도쿄돔 일정이 더해지면서, 스트레이 키즈는 이번 월드투어의 일본 공연(총 10회)으로만 52만여 명의 관객을 동원할 전망이다. 오는 11월25일에는 일본 미니 4집 '스이아츠(SUIATSU)'를 발매한다.

한편 스트레이 키즈는 최근 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 9연속 1위를 차지하는 등 글로벌 차트에서 독보적인 기록 행진을 이어가고 있다.

<뉴시스>

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