엔하이픈 미니 8집, 日 오리콘 주간앨범 랭킹 1위…통산 11번째 정상

K-팝 대세 그룹 '엔하이픈(ENHYPEN)'이 일본 오리콘 주간 차트 정상을 밟으며 글로벌 음반 파워를 증명했다.

1일 일본 오리콘에 따르면 엔하이픈의 미니 8집 '더 신 : 블리스(THE SIN : BLISS)'는 약 19만 장의 판매량을 기록하며 최신 '주간 앨범 랭킹'(9월 7일 자 / 집계 기간 8월 24~30일) 1위로 직행했다.

엔하이픈. 빌리프랩(하이브) 제공

이로써 엔하이픈은 미니 2집 '보더 : 카니발(BORDER : CARNIVAL)' 이후 해당 차트에서만 통산 11개 앨범을 정상에 올리는 기록을 썼다.

앞서 이번 앨범은 발매 첫 주 209만 장 이상의 판매량으로 자체 최고 기록을 경신한 데 이어, 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위를 차지하는 등 글로벌 주요 음악 시장에서 존재감을 드러냈다.

타이틀곡 '블러디 파라다이스(Bloody Paradise)' 역시 국내 5개 음악방송 1위를 석권하며 음악방송 그랜드슬램을 달성했다. 글로벌 스포티파이 및 틱톡 등 음원과 숏폼 플랫폼 전반에서 호성적을 이어가고 있다.

한편 엔하이픈은 지난달 31일 공식 유튜브 채널을 통해 특유의 절도 있는 군무와 서사를 담아낸 '블러디 파라다이스' 퍼포먼스 뮤직비디오를 공개했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지