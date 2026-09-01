신민아, '15년간 40억 기부'…조용한 선행 재조명

배우 신민아가 15년 넘게 이어온 누적 기부 행보로 다시금 주목받고 있다.

1일 온라인 커뮤니티와 소셜미디어를 중심으로 신민아가 지난 2009년부터 화상 환자 치료비 및 취약계층 아동 지원 등을 위해 남몰래 기부해 온 일화가 확산했다.

배우 신민아. 뉴시스

신민아는 연예계를 대표하는 기부 천사로, 현재까지 알려진 누적 기부액만 40억 원을 웃돈다.

2015년부터 한림화상재단을 통해 200명이 넘는 화상 환자의 치료를 지원해 왔으며, 저소득층 아동·독거노인·탈북민 지원을 비롯해 국가적 재난 상황마다 온정의 손길을 보탰다. 지난해 12월 배우 김우빈과의 결혼 당시에도 주요 기관에 총 3억 원을 기부했다.

신민아는 과거 인터뷰를 통해 "영향력 있는 사람들의 나눔이 더 많은 동참으로 이어진다는 이야기를 들었다"며 "단 한 분이라도 좋은 마음을 가졌으면 하는 바람"이라고 소신을 밝힌 바 있다.

한편 신민아는 오는 11월 4일 공개되는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 나비에 역을 맡았다.

<뉴시스>

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