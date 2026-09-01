네팔, 발전소 ‘고립 추정’ 실종자 900여명 구조 총력전

네팔 당국이 대규모 홍수 발생 엿새째인 31일(현지시간) 피해지역 수력발전소 터널 내부에 갇힌 것으로 추정되는 최대 900여명의 실종자를 구조하기 위해 총력전을 펼치고 있다.

이날 네팔 재난관리청은 대홍수로 인해 네팔 내 약 6곳의 수력발전소 현장 터널 안에 최소 933명의 노동자가 고립된 것으로 추정된다고 밝혔다.

31일(현지시간) 네팔 베트라와티 마을이 대홍수와 산사태로 인해 토사에 덮여 있다. 네팔=뉴시스

이에 따라 피해 지역인 네팔 중부 바그마티주의 트리슐리 3A, 3B 수력발전소를 비롯한 이들 발전소의 터널에 접근하는 데 구조 작업의 초점을 맞추고 있다. 이 중 트리슐리 3A 발전소에서는 구조대가 전날 터널 상부에 4개의 구멍을 굴착한 뒤 터널 내부로 접근하는 데 성공했으며, 내부에 갇힌 사람들의 위치와 상태 등을 확인하는 작업을 진행 중이다.

라자 람 바스넷 네팔군 대변인은 로이터 통신에 “엄청난 양의 잔해물이 쌓여 있어 터널을 개방하는 데 큰 어려움을 겪고 있다”며 “우리의 주된 목표는 터널을 개방하는 것”이라고 말했다. 최대 피해지역인 라수와의 행정 책임자 나렌드라 파리야르는 이날 날씨가 나아지면서 구조 작업에 속도가 붙었다고 전했다.

이날 한국인 실종자 9명이 근무했던 어퍼트리슐리-1 발전소의 터널에서는 구조대가 시신 한 구를 수습했다고 네팔군이 밝혔다. 군은 네팔 구조대에 참여한 중국 터널 전문 구조팀이 터널 안 약 300m까지 진입, 수색 작업을 벌여 시신을 찾아냈다고 설명했다. 다만 희생자의 국적 등 신원 정보는 아직 확인되지 않았다.

이에 대해 한국 외교부 관계자는 “현지 공관을 통해 (신원 관련 정보를) 확인 중”이라고 말했다. 한국남동발전·두산에너빌리티가 건설하던 이 발전소는 실종된 한국인 9명이 근무한 곳이다. 이날 두산에너빌리티는 헬기 1대를 어퍼트리슐리-1 발전소에 보내 한국인 실종자들이 있던 사무동과 상부 위어 댐 상공을 비행하며 수색했다.

어퍼트리슐리-1 발전소에서 일하다가 지난 29일 구조된 인도 노동자 수렌드라 다울루리(33)는 홍수 당시 “매우 큰 소리가 들렸고, 터빈실 바닥이 진흙·얼음이 섞인 물에 잠기면서 노동자 6명이 그 안에 갇힌 것을 봤다”고 AFP 통신에 밝혔다.

네팔 재난관리청에 따르면 이날 현재 네팔 내 홍수 사망자는 최소 903명, 실종자는 4247명(외국인 592명)으로 불어났다. 중국 당국이 집계한 시짱(티베트)자치구 지역 사망자 16명, 실종자 546명(외국인 261명)과 합치면 이번 홍수 전체 사망자는 최소 919명, 실종자는 4793명에 이른다.

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