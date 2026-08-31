트럼프 또 한국 콕집어 “이란전 안 도와”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁에서 동맹국들이 미국의 지원 요청을 외면했다며 한국을 또다시 공개적으로 거론했다.



한국이 미국의 안보 지원을 받으면서도 정작 이란 문제에서는 도움을 주지 않았다며 향후 동맹 지원에 이를 고려할 수 있다는 경고성 발언도 내놨다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 30일(현지시간) 밤 방영된 폭스뉴스와의 인터뷰에서 미국이 “북대서양조약기구(NATO·나토)와 한국 같은 나라를 돕는 데 수십억 달러를 쓰고 있다”며 “우리는 그들을 돕지만, 그들이 우리를 도와야 할 상황이 왔을 때 ‘참여하겠느냐’고 묻자 모두들 ‘아뇨, 괜찮습니다’고 했다”며 불만을 터뜨렸다.



특히 한국을 예로 들면서 “4만명의 미군이 그곳에 있다”며 “내가 ‘이란과 관련해 조금만 도와줄 수 없겠느냐’고 했더니 그들(한국 정부)이 ‘안 하는 편이 좋겠다’고 답하더라”고 주장했다. 트럼프 대통령은 “알겠다. 매우 고맙고, 감사하다. 하지만 이 일은 기억해두시라. 진심이다”라고 답했다고 덧붙였다.



이는 지난 3월 이란 전쟁이 격화하던 중 한국, 중국, 일본, 영국, 프랑스 등 여러 국가에 호르무즈해협을 통과하는 선박 호위 작전을 위해 군함을 파견해달라고 요청했지만, 만족할 만한 답변을 얻지 못했다는 인식을 다시 한 번 드러낸 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 “우리도 그저 (동맹국을 바보처럼 돕기만 할 수는 없는 일)”이라며 “우리가 (동맹국들에 돈을 쓰지 않아도 되니) 많은 돈을 벌게 되는 셈”이라고 말했다.



약 40분에 걸친 이번 인터뷰에서 트럼프 대통령은 미국과 무역분쟁을 빚고 있는 캐나다와 전쟁 중인 이란에 대해서도 구체적으로 강도 높은 비판을 쏟아냈다.



캐나다를 향해 트럼프 대통령은 “우리는 캐나다에 매년 600억달러(약 82조1220억원)를 잃고 있다”며 ”캐나다는 자신들이 미국의 주(州)라고 생각하는 것 같지만, 아니다. 왜 우리가 캐나다에 보조금을 줘야 하느냐”고 반문했다.



이란을 두고는 “전 세계에서 제일가는 테러 지원국”이라면서 “(이란인들은) 강인하고 똑똑하지만 악독하다. 이들이 핵무기를 가진다면 이스라엘은 사라질 것”이라며 이란의 핵보유를 용납할 수 없다고 강조했다.

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