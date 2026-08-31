네팔 홍수로 고립됐던 두산에너빌리티 직원 9명 귀국

네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀이 대원들이 31일(현지시간) 네팔 비두르 바타르 인근에서 차량으로 이동하던 중 길이 막혀 대기하고하고 있다. 연합뉴스

네팔 홍수 현장에서 고립됐다가 구조된 두산에너빌리티 직원 9명이 31일 오후 귀국했다.

두산에너빌리티에 따르면 현장에서 구조된 직원 중 9명이 이날 오후 한국에 도착했다. 이들은 귀국 직후 건강 상태를 확인한 후 귀가했다.

현장소장은 수색 작업을 돕기 위해 현지에 잔류했다.

두산에너빌리티 측은 “9명의 직원들은 갑작스러운 재난과 고난을 겪으며 육체적으로나 심리적으로 많이 지쳐 있는 상태”라며 “회사는 직원들의 의사를 존중해 외부 접촉을 최소화하고 가족들과 조용히 재회해 안정을 되찾을 수 있도록 하는 것이 무엇보다 중요하다고 판단했다”고 전했다.

네팔 대홍수 당시 라수와 지역 어퍼 트리슐리-1 사고현장 생존자 중 두산에너빌리티 직원들이 탑승한 것으로 추정되는 차량이 30일 주네팔한국대사관으로 들어서고 있다. 카트만두(네팔)=뉴시스

이어 “지금도 연락이 닿지 않는 동료 6명과 이들의 무사 귀환을 애타게 기다리는 가족들이 있다”며 “이 분들의 수색과 구조를 최우선에 두고 모든 노력을 집중하고 있다”고 밝혔다.

현장소장을 포함한 10명은 26일 발생한 대홍수로 네팔 수력발전소 어퍼트리슐리(UT)-1 발전동에 고립됐다가 구조됐다.

하지만 두산에너빌리티 직원 6명, 한국남동발전 직원 3명은 여전히 연락이 닿지 않고 있다. 정부의 신속대응팀과 두산에너빌리티, 한국남동발전은 헬기를 꾸준히 투입해 수색 작업을 펼치고 있다.

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