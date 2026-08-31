SK하이닉스 반도체 공장 일본에도 들어서나…최태원 “검토 중, 논의가 끝나는 대로 알릴 것”

최태원 SK그룹 회장이 SK하이닉스의 신규 반도체 팹 입지 중 하나로 일본을 염두에 두는 것으로 알려졌다. SK하이닉스는 인공지능(AI) 호황으로 인한 메모리 공급 부족에 대응해 신규 팹 건설을 검토 중인데, 입지 후보 중 하나로 일본이 떠오른 것이다.

최태원 대한상공회의소 회장이 31일 일본 센다이 웨스틴호텔에서 열린 ‘제15회 한일상공회의소 회장단 회의’에서 개회사를 하고 있다. 대한상공회의소 제공

31일 반도체 업계에 따르면 최 회장은 일본 센다이에서 열린 한·일상공회의소 회장단 회의 현장에서 “(일본 반도체 생산을)아직 검토하고 있다”며 “논의가 끝나는 대로 알리겠다”고 밝혔다. 행사 당일 블룸버그통신과 교도통신 등 취재진이 몰려 ‘일본 내 메모리 반도체 합작 공장 건설을 추진 중인가’라고 질문하자 최 회장은 이렇게 답했다. 이를 두고 최 회장이 직접 합작법인 설립을 검토하고 있다는 일부 언론 보도가 있었으나 이는 사실이 아닌 것으로 전해졌다. SK그룹 관계자는 “최 회장이 합작법인 설립을 준비 중이라고 언급한 적은 없다”고 설명했다.

반도체 업계는 최 회장의 이날 발언과 관련해 일본과의 협업을 늘리려는 포석으로 내다본다. 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 메모리 수요가 폭발하는 가운데, SK하이닉스의 생산 거점을 다변화하고 일본 내 공급망 생태계를 활용하겠다는 뜻이 담겼다는 것이다. 일본에는 도쿄일렉트론을 포함한 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업들과 소니 등 주요 고객사, 각종 연구시설이 밀집해 있다. 반도체 생산에 필요한 필수 장비와 소재를 빠르게 공급받을 수 있고, 반도체 분야에 역량을 갖춘 인재 확보도 수월한 편이다. 일본 정부가 외국 반도체 기업 유치를 위해 대규모 보조금을 지급하는 정책 기조도 긍정적 요인이다. 실제로 많은 외국 반도체 업체가 일본 현지에 공장을 두고 있다. 대만 TSMC는 구마모토에, 미국 마이크론 테크놀로지는 히로시마에 각각 공장을 두고 있다.

SK하이닉스와 일본의 긴밀한 관계도 ‘일본 팹 건설론’에 신빙성을 더하는 요인 중 하나다. SK하이닉스는 베인캐피털이 주도하는 특수목적법인(SPC)을 통해 일본 낸드플래시 제조사 키옥시아 지분을 14% 이상 보유하고 있다. 곽노정 SK하이닉스 최고경영자(CEO) 역시 최근 고객 및 협력업체와 낸드플래시 시장을 공동 개발하는 방안을 검토 중이라고 밝히며 일본 현지 협력 범위를 넓혀가고 있다.

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