‘中유학생 살해’ 혐의 중국인 대학강사 신상정보 공개 결정 [사건수첩]

자신에게 수업을 들은 중국인 20대 여성 유학생을 살해하고, 훼손한 시신을 전국 각지에 유기한 혐의(살인·시체손괴 등)로 구속된 중국인 대학 강사 정모(31) 씨의 신상정보가 내달 1일 공개된다.

20대 중국인 여성 유학생을 살해한 혐의(살인 등)를 받는 A 씨가 27일 오전 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대구지방법원을 나서고 있다. 뉴스1

경북경찰청은 31일 오후 경산 중국인 여성 유학생 살인 사건의 피의자 정씨에 대한 신상정보 공개 심의위원회를 열고 그의 이름과 나이, 얼굴 사진(머그샷) 등을 공개하기로 결정했다고 밝혔다.

심의위원회는 범죄의 잔인성과 피해의 중대성, 충분한 증거 확보, 범죄 예방 등 공공의 이익을 종합적으로 고려해 공개를 의결했다.

피의자 정씨 신상정보는 내달 1일 오전 9시부터 30일까지 30일간 경북경찰청 홈페이지에 공개될 예정이다.

앞서 중국인 정씨는 지난 20일 새벽 경산시 하양읍 자신의 원룸에서 중국인 여성 유학생 A(25)씨를 살해하고 시신을 훼손해 경북 경주와 경기 군포 등지에 유기한 혐의(살인 등)로 지난 25일 구속·수감됐다.

그는 수사에 혼선을 끼치기 위해 경찰에 허위 실종신고를 했으며, 여장을 한 채 동대구역까지 이동해 피해자의 휴대전화를 꺼버린 혐의(위계에 의한 공무집행방해)도 함께 받는다.

경찰은 정씨에게 살인, 시체손괴·유괴·은닉, 위계에 의한 공무집행방해 등 다섯 가지 혐의를 적용했다.

한편 경찰은 정씨를 내달 5일 이전 검찰에 송치할 방침이다.

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