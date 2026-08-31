30%대로 떨어진 李 지지율… 개각 카드로 반등할까 [6개 부처 개각]

이재명 대통령이 국정 분위기를 전면 쇄신하기 위한 개각 카드를 꺼내 들었지만, 31일 지지율이 30%대로 떨어졌다는 리얼미터 여론조사 결과가 나오면서 개각을 통한 지지율 반등 효과를 누릴 수 있을지 이목이 쏠린다. 대법관 후보자 제청을 둘러싼 조희대 대법원장과의 대치 국면 등 지지율에 부정적으로 작용할 요인이 여전히 남아있는 상황이고, 부동산 민심 악화 기류 속 전당대회 이후 이어지는 여당 내 갈등 여진도 국정 지지율에 악영향을 미치는 모습이다.

이재명 대통령. 청와대사진기자단

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 24∼28일 전국 18세 이상 2509명을 대상으로 조사해 이날 발표한 결과에 따르면 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정평가는 전주 대비 1.3%포인트 내린 38.9%로 집계됐다. 이 대통령 취임 후 해당 기관에서 실시한 여론조사 가운데 첫 30%대 국정 지지율이자 최저치다. 지난주 발표됐던 조원씨앤아이 여론조사 결과에 이어 또다시 30%대 수치가 나온 것이다. 부정평가는 58.7%로 지난주 대비 1.8%포인트 오르며 5주 연속 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.0%포인트) 밖에서 긍정평가를 앞섰다. 긍정평가와 부정평가 간 격차는 19.8%포인트까지 벌어졌다.



이념 성향별로 보면 중도층(41.4%)과 진보층(53.3%)에서 지지율은 각각 3.2%포인트, 2.0%포인트 하락했다. 특히 진보층의 경우 같은 조사에서 7월 둘째 주(74.9%) 이후 7주 연속 하락세를 보이고 있다. 이 대통령이 더불어민주당 전당대회 이후 당대표 후보자들을 청와대로 불러 직접 화합을 강조한 만큼 진보층에서의 지지율이 회복될 것이란 관측이 나왔으나, 여전히 계속되는 진영 내 갈등으로 하락 국면을 벗어나지 못하고 있는 것으로 보인다. 범여권에서 영향력이 큰 유시민 작가는 전당대회 이후에도 유튜브 방송 등을 통해 이 대통령을 향한 비판을 이어가고 있다. 리얼미터는 집값·전월세 문제 등을 지지율 하락 배경으로 꼽는 동시에 “유 작가 발언을 둘러싼 여권 내부 갈등까지 겹치면서 지지율 하락세가 계속되고 있다”고 진단했다.



청와대는 전날 발표한 6개 부처 장관 교체 등을 통해 국정 동력을 다시 끌어올리고, 지지율 회복에도 본격적으로 나설 예정이다. 특히 민생과 경제를 최우선으로 두고 체감 성과를 만들어 지지율 반등을 이끌어내겠다는 방침이다. 다만 새로 지명된 경제·부동산 정책 사령탑이 완전히 새로운 인물보다는 기존 정책을 함께 이끌어온 차관이 부처 내부에서 승진하는 구조인 데다 청와대 경제정책라인도 바뀌지 않은 만큼 부동산·경제 민심에 어느 정도의 긍정적 영향을 미칠지는 미지수다.

이재명 대통령과 조희대 대법원장. 연합뉴스

대법관 후보자 재제청 요구에 조 대법원장이 어떤 입장을 내놓을지와 이에 따른 청와대의 대응 방향도 향후 국정 지지율 변수로 꼽힌다. 이번 조사에서도 이 대통령의 대법관 후보자 재제청 요구를 두고 정치권에서 격화한 위헌 논란이 지지율에 악영향을 미쳤다.



이번 리얼미터 조사는 무선 임의전화걸기(RDD) 방식의 자동응답 전화조사(응답률 3.9%, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트)로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다

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