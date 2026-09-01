“미래 바꾸는건 인재”… 영입 나선 LG CEO

류재철(사진) LG전자 대표가 인공지능(AI) 등 미래 성장사업을 이끌어갈 인재를 확보하기 위해 동분서주하고 있다.



31일 LG전자에 따르면 류 대표는 지난 29일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 해외 인재 초청 행사인 ‘북미 테크 콘퍼런스’에 참석해 스탠퍼드대와 하버드대, 매사추세츠공대(MIT) 등 미국의 주요 대학 및 연구기관의 박사 및 연구원, 현지 빅테크와 스타트업에서 근무 중인 연구개발(R&D) 경력자 100여명을 만났다.



류 대표는 기계공학을 전공하고 엔지니어로 입사해 최고경영자를 맡고 있는 자신의 경력을 소개하며 “LG전자는 다른 어떤 회사보다 기술 전문성을 갖춘 인재 확보의 중요성을 높이 생각하고 있다”고 강조했다.



그는 “결국 미래를 바꾸는 것은 인재”라며 “LG전자는 더 큰 도전을 두려워하지 않는 인재들과 함께 세상에 의미 있는 변화를 만들어 나갈 것”이라고 LG전자 입사를 제안했다.



LG전자는 향후 카네기멜런대학교와 미시간대학교, 퍼듀대학교 등 북미 지역의 주요 대학에 순차적으로 방문해 채용설명회를 연다.

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