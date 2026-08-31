엔하이픈, 美 빌보드 200 첫 정상 등극

그룹 엔하이픈(사진)이 미니 8집 ‘더 신 : 블리스(THE SIN : BLISS)’로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 정상에 처음 올랐다.



빌보드는 30일(현지시간) 차트 예고 기사를 통해 ‘더 신 : 블리스’가 엘라 랭글리와 올리비아 로드리고 등을 제치고 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다고 밝혔다.



엔하이픈은 방탄소년단(BTS), 슈퍼엠, 스트레이 키즈, 에이티즈, 투모로우바이투게더에 이어 ‘빌보드 200’ 1위를 차지한 여섯 번째 K팝 보이그룹이 됐다. K팝 걸그룹 가운데서는 블랙핑크, 뉴진스, 트와이스, 캣츠아이가 이 차트 정상에 오른 바 있다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널사운드트랙(OST) 앨범도 ‘빌보드 200’ 1위를 기록했다.



엔하이픈이 이 차트 정상에 오른 것은 2020년 데뷔 이후 처음이다. 엔하이픈은 2021년 ‘보더 : 카니발(BORDER : CARNIVAL)’로 ‘빌보드 200’에 처음 진입한 뒤 이번 앨범까지 총 10개 앨범을 차트에 올렸다. 앞서 ‘로맨스 : 언톨드(ROMANCE : UNTOLD)’와 ‘더 신 : 배니시(THE SIN : VANISH)’로 각각 최고 2위를 기록했던 엔하이픈은 ‘더 신 : 블리스’로 마침내 첫 정상에 올랐다.



‘더 신 : 블리스’는 엔하이픈이 7인조에서 6인조로 재편된 뒤 처음 선보인 앨범이다. 국내에서는 지난 27일 한터차트 기준 누적 판매량 202만장을 넘기며 더블 밀리언셀러를 달성했다.

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