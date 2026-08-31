빠니보틀, 여자친구 얼굴 깜짝 공개 "결혼 전 신혼여행 왔다"

여행 크리에이터 빠니보틀이 여자친구의 얼굴을 깜짝 공개하며 신혼여행을 떠난 근황을 공개했다.

빠니보틀은 31일 유튜브 채널 '빠니보틀'에서 여자친구의 얼굴을 공개했다.

빠니보틀. 빠니보틀 유튜브 캡처

빠니보틀은 "여기는 스페인 마드리다. 제목에서 봤다시피 신혼여행을 왔다"고 말했다.

그는 "크루즈 회사랑 미팅한 적 있는데 제가 아직 제대로 된 크루즈 여행을 가본 적이 없다. 세상에서 가장 큰 크루즈를 타보고 싶다고 했다"고 말했다.

이어 "여기 스페인의 말라가라고 하는 지역에서 로마까지 가는 첫 항해다. 세상에서 가장 큰 크루즈에 인플루언서를 초대해서 맛보기 같은 걸 하는데 거기에 제가 초대됐다"고 했다.

또 "신혼여행을 가는 데 혼자 가냐"며 여자친구를 화면에 등장시켰다.

빠니보틀은 "결혼은 아직 안했지만 신혼여행을 먼저 왔다"며 "혹시 이름은 어떻게 되냐"고 했다.

빠니보틀 여자친구는 "메로나다"라며 " 제가 메로나를 좋아한다. 오버워치 아이디도 메로나다"라고 했다.

이어 빠니보틀은 "말이 워낙 없어서 아무튼 같이 나오니 잘 부탁드린다"고 했다.

<뉴시스>

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