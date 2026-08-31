인천계양 테크노밸리, 첨단·지식산업 상생 자족도시 도약 신호탄

인천 계양구의 산업단지가 첨단·지식산업이 상생하는 탄탄한 생태계 구축을 본격화한다. 대기오염물질이나 특정수질유해물질을 배출하는 사업장의 입주를 엄격히 제한해 도심 속에서도 쾌적하고 친환경성이 유지되도록 한다.

인천시는 계양 테크노밸리 도시첨단산업단지 전체 부지의 산단계획 승인을 완료했다고 31일 밝혔다. 이번 고시는 2024년 12월 승인 고시한 1단계 우선추진구역 34만7437㎡에 이어 2단계 잔여 면적을 반영한 전체 75만7457㎡ 규모다.

계양테크노밸리 위치도.

시는 용지 공급을 차질 없이 진행하고, 입주기업 유치도 서두를 계획이다. 대상지는 주거 10만9849㎡, 상업 1만1746㎡, 녹지 12만7918㎡ 등이 유기적으로 어우러지도록 설계됐다. 일터만 모여 있는 공간이 아니라 도로·공원을 비롯한 기반시설과 정주·지원 기능이 조화롭게 배치된다.

유치 업종은 고부가가치 지식기반 산업과 친환경 첨단제조업 중심이다. 정보통신업, 연구 및 소프트웨어 개발업, 방송·영상콘텐츠업, 기계와 장비제조업 등이 들어설 전망이다.

김상길 시 미래산업본부장은 “계양 테크노밸리가 자족도시로 도약과 경쟁력을 확보하는 중요한 전환점에 있다”며 “성공적 기업유치 추진과 효율적인 사업 추진을 통해 지역경제 활성화에 노력하겠다”고 말했다.

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