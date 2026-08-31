[네팔 대홍수] 신속대응팀, 육로 수색 출발…"안전 유의해 최선"

네팔 대규모 홍수로 실종된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀이 31일(현지시간) 사고 현장에 최대한 가까운 곳까지 육로로 이동하기로 했다.



신속대응팀은 이날 오전 네팔 수도 카트만두 주네팔 한국대사관에 집결해 차량 3대에 물품과 장비 등을 나눠 실은 후 육로 수색을 시작할 장소로 출발했다.

네팔 대규모 홍수로 연락이 두절된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀이 헬기 운행에 난항을 겪자 육로 수색을 시작한다. 신속대응팀 대원들이 31일(현지시간) 네팔 카트만두 한국대사관을 들어서고 있다. 연합뉴스

신속대응팀은 사고가 발생한 라수와 지역에서 약 70㎞ 떨어진 비두르의 바타르 지역에서 수색을 시작한다.



도착 직후 장비를 갖춘 뒤 산길을 따라 약 35㎞를 걸어 라수와의 람체 지역까지 가는 것을 목표로 한다.



두산에너빌리티와 한국남동발전 등이 건설 중이었던 어퍼트리슐리-1 수력발전소까지 가려면 람체 지역을 거쳐야 하는 것으로 알려졌다.



신속대응팀 관계자는 이날 출발 직전 취재진과 만나 "오늘 람체 쪽으로 수색 정보를 수집하기 위해 현장에 간다"며 "안전에 유의해 신속한 수색과 구조가 이뤄지도록 최선의 노력을 하겠다"고 말했다.



나머지 인력은 임차한 헬기에서 대기하며 네팔 군 당국의 운항 허가 승인을 기다릴 계획이다.



신속대응팀은 지난 30일 날씨 변수와 2차 홍수 우려 등의 이유로 헬기 운항 허가를 받지 못했다.



대응팀은 헬기 이륙에 변수가 따르자 육로 수색 병행을 결정했다.

지난 29일 네팔 카트만두 국내선 공항 헬기 이착륙장에서 정부합동 신속대응팀이 수색을 위해 헬기에 탑승하고 있다. 연합뉴스

이에 신속대응팀원 일부가 바타르 지역에서 사전 답사를 하며 육로 수색 계획을 수립했다.



한편, 두산에너빌리티와 남동발전 등 현지에 파견된 기업대응팀도 네팔 당국의 헬기 운항 허가 승인을 기다리고 있다.



두산에너빌리티는 헬기 2대, 남동발전은 헬기 1대를 각각 임차해 운항 허가를 신청했다.



두산에너빌리티는 이날 현장 상황을 잘 아는 2명을 추가로 파견했다.



현지에 있는 직원 6명과 1차 파견팀 8명을 합하면 현장대응팀은 총 16명이다.



남동발전도 전날 조영혁 사장 직무대행을 포함한 9명의 2차 대응반을 추가로 파견했다.

<연합>

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