허공 섭외하고 허각 출연 홍보…소속사 "법적 조치"

가수 허각 측이 허각의 이름과 사진을 이용해 출연 예정인 것처럼 홍보한 레스토랑을 상대로 법적 대응을 예고했다.

허각 소속사 OS프로젝트는 지난 30일 소셜미디어를 통해 경기 남양주의 한 레스토랑이 지난 29일 오픈 행사를 홍보하는 과정에서 허각의 이름과 사진을 사용했다고 밝혔다.

허각. OS프로젝트

소속사에 따르면 해당 레스토랑 측은 지난 4일 허각의 쌍둥이 형인 가수 허공에게 오픈 행사에서 노래를 불러줄 것을 요청했다. 허공은 이를 수락해 29일 행사에 출연하기로 협의했다.

소속사는 지난 17일 팬들의 제보를 통해 해당 레스토랑의 온라인 홍보물에 허각의 사진과 함께 허각이 오픈 행사에 등장해 공연할 예정이라는 내용이 게시된 사실을 확인했다고 설명했다.

소속사는 "당사와 허각은 해당 행사와 관련해 어떠한 출연 요청이나 섭외를 받은 사실이 없었고, 허공의 섭외 및 출연 내용에 대해서도 전혀 인지하고 있지 않았다"고 밝혔다.

이어 업체 측에 허각의 이름과 사진을 사용한 홍보물을 삭제·정정하고 공식 사과문을 게시할 것을 요구했다고 했다.

소속사는 업체 측이 허각의 출연이 확정된 사실이 없음에도 업무 진행 과정에서 실수가 발생해 허각이 출연하는 것처럼 홍보물이 제작·게시됐다는 취지로 해명하며 사과했다고 전했다. 이후 온라인 이벤트 안내에서 허각의 이름과 사진은 삭제됐다.

다만 소속사는 "'특별한 서프라이즈 무대가 준비되어 있다' '가수가 깜짝 방문하여 깜짝 라이브 공연을 펼칠 예정'이라는 등 행사 홍보의 주요 내용은 그대로 유지했으며, 당사가 요구한 공식적인 사과문은 게시하지 않았다"고 주장했다.

또 "지난 29일 행사 당일 현장에는 당사가 삭제를 요구했던 기존 허각의 사진과 이름이 포함된 홍보물이 게시되어 있었던 사실도 확인했다"고 밝혔다.

소속사는 허각이 출연한다는 홍보를 믿고 예약하거나 행사장을 방문한 이들이 있었고, 현장에서 허각이 곧 올 것이라는 안내를 받았다는 제보도 접수됐다고 했다.

그러면서 "허각은 해당 행사에 출연하기로 약속하거나 섭외된 사실이 전혀 없으며, 이번 허위 홍보와 관련하여 어떠한 방식으로도 관여한 사실이 없다"고 강조했다.

소속사는 관련 자료와 사실관계를 토대로 법률 검토를 진행 중이라며 "필요한 경우 민·형사상 가능한 모든 법적 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.

<뉴시스>

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