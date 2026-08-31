세계일보

검색

서울교통공사, 새 상임감사에 이창근 전 서울시 대변인

관련이슈 디지털기획

입력 :
윤선영 기자 sunnyday702@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

서울교통공사는 이창근 전 서울시 대변인이 신임 상임감사에 임명됐다고 31일 밝혔다. 임기는 이날부터 2029년 8월30일까지 3년이다.

 

이창근 서울교통공사 신임 상임감사. 서울교통공사 제공
이창근 서울교통공사 신임 상임감사. 서울교통공사 제공

서울시 산하 투자출연기관 상임감사는 임원추천위원회가 서류심사와 면접을 거쳐 복수 후보자를 추천하면 서울시장이 이 가운데 임명한다.

 

이 상임감사는 서울대학교 대학원에서 경제학 박사학위를 취득했으며 2014년 대통령비서실 행정관, 2017년 서울대 신소재공동연구소 연구부교수를 지냈다.

 

그는 오 시장의 측근으로 꼽힌다. 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오세훈 후보 선거대책위원회 공보단장을 맡았고 이후 서울시 대변인을 역임했다. 올해 6·3 지방선거에서도 오 시장 후보 캠프 대변인으로 활동했다.

 

이 상임감사는 “문제가 발생한 뒤 잘못을 지적하는 데 그치기보다 위험요인을 사전에 살피고 불합리한 제도와 관행을 개선하는 예방 감사에 힘쓰겠다”며 “적극적으로 일하는 조직문화를 뒷받침하는 동시에 청렴과 비위행위에 대한 내부통제를 강화해 시민에게 더욱 신뢰받는 기관이 될 수 있도록 맡은 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다.


윤선영 기자 sunnyday702@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

키스오브라이프 나띠 '섹시하게'
  • 키스오브라이프 나띠 '섹시하게'
  • 아이들 미연 '심쿵'
  • '금발' 한소희·'은발' 최민식, 명품 투샷
  • 김시아 '단발 여신'