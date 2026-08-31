"고양이인 줄 알았는데 아이였다"…60시간 버틴 5세 네팔 소녀 '극적 구조'

네팔에서 대규모 홍수로 무너진 건물 잔해에 갇혀 있던 5세 소녀가 약 60시간 만에 극적으로 구조돼 병원에서 부모와 다시 만났다.

지난 30일(현지 시간) 영국 BBC에 따르면, 네팔 라수와 지역 샤브루베시 인근에서 구조된 마니샤 마가르는 지난 28일 대홍수 잔해 속에서 발견됐다. 네팔 무장경찰대는 마니샤가 약 60시간 동안 잔해에 갇혀 있었던 것으로 밝혔다.

지난 29일(현지 시간) 중국 남서부 티베트자치구 지룽현 지룽항에서 구조대원들이 산사태 피해 현장을 수색하고 있다. 뉴시스

구조대가 마니샤를 발견한 과정은 극적이었다.

홍수 피해 지역에서 생존자를 찾던 구조대원들은 잔해 아래에서 희미한 소리를 들었다. 처음에는 "고양이가 잔해에 갇힌 것 같다"고 생각했다.

네팔 무장경찰대 소속 경찰관 산주 카트리는 구조대가 소리가 나는 곳을 찾기 위해 잔해를 치우기 시작했고, 그 과정에서 "잔해 아래에 갇혀 있던 마니샤를 발견했다"고 말했다.

구조 작업에는 약 2시간이 걸렸다. 구조대가 마니샤를 잔해 밖으로 꺼냈을 때 마니샤는 살아 있었지만 거의 반응하지 못하는 상태였다.

구조대는 마니샤를 곧바로 병원으로 옮기기 위해 헬리콥터를 요청했다. 그러나 당시 날씨가 좋지 않아 헬리콥터를 이용한 즉각적인 이송이 어려웠다.

결국 구조대는 마니샤를 인근 구조 캠프로 옮겼다.

그곳에서 물을 마신 마니샤는 잠시 뒤 의식을 되찾았다. 구조대는 마니샤의 회복을 돕기 위해 삶은 쌀을 우린 물도 먹인 것으로 전해졌다.

마니샤는 큰 충격을 받은 상태였지만 다음 날인 29일 오후 헬리콥터를 타고 수도 카트만두의 티칭병원 소아응급실로 이송됐다.

병원에서는 부모와의 재회도 이뤄졌다. 티칭병원 관계자는 마니샤가 "안정적인 상태"라며 "회복하고 있다"고 밝혔다.

한편, 네팔에서는 최근 폭우와 홍수, 산사태로 대규모 인명 피해가 발생하면서 실종자 수색과 구조 작업이 이어지고 있다. 마니샤의 구조는 잔해 속에서 생존자를 찾던 구조대가 작은 소리를 놓치지 않으면서 이뤄진 사례다.

<뉴시스>

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