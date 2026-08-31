그랜드캐니언 기습 폭우로 돌발 홍수…15명 실종·62명 대피

지난 29일 갑작스러운 홍수로 보행자 다리가 파괴돼, 브라이트 앤젤 크릭에 교각 잔해가 남아 있다. 그랜드캐니언 국립공원 제공

미국의 세계적인 명소 그랜드캐니언 국립공원에서 돌발 홍수가 발생해 약 15명이 실종되거나 연락이 두절됐다. 고립됐던 관광객 등 최소 62명은 헬기를 통해 긴급 대피했다.

CBS뉴스와 워싱턴포스트(WP)는 29일(현지시간) 오후 2시 30분쯤 미국 애리조나주 그랜드캐니언 국립공원 내 브라이트 앤젤 크릭 일대에서 폭우로 인한 급류 홍수가 일어났다고 30일 보도했다.

등산객들이 즐겨 찾는 이 지역에 약 30분~1시간 동안 12.7~25.4㎜ 안팎의 강한 비가 쏟아졌다. 가파른 암석 지형 탓에 빗물이 땅에 스며들지 못하고 한꺼번에 협곡으로 쏟아져 내리면서 순식간에 거대한 급류를 형성했다.

거센 물살로 인해 브라이트 앤젤 크릭을 가로지르는 보행자용 다리 대부분이 파괴됐으며, 파손된 교량 잔해와 건축 자재, 토사가 본류인 콜로라도강으로 휩쓸려 내려갔다. 이로 인해 콜로라도강 일부 지형과 물길까지 변형된 것으로 전해졌다.

협곡 일부 지역에 금속 잔해와 토사물이 떠내려온 모습. 그랜드캐니언 국립공원 제공

미 국립공원관리청(NPS)은 애리조나주 공공안전부와 협력해 30일 헬기를 투입했으며, 팬텀 랜치와 인근 등산로에 머물던 탐방객 등 최소 62명을 구조해 안전지대로 이송했다. 대피자 중 부상자는 없는 것으로 파악됐다.

당국은 당초 연락이 끊긴 인원을 20명 이상으로 추산했으나, 추가 정보가 입수됨에 따라 변동될 수 있다고 밝혔다. 현재 캠핑장 예약자와 등산객 명단을 대조하며 실종자 소재 파악에 주력 중이다.

NPS는 성명을 통해 피해가 집중된 노스 카이밥 트레일(등산로)과 팬텀 랜치 전체 지역, 콜로라도강을 폐쇄했다. NPS는 “현재 이 지역들의 재개방 예상 날짜는 미정이고 다른 지역들도 추가로 폐쇄될 수 있다”며 “폐쇄 지역에 접근하지 말아달라”고 당부했다.

기상 당국은 31일까지 이 일대에 천둥·번개를 동반한 추가 폭우가 이어질 것으로 예보해, 돌발 홍수와 낙석 등으로 인한 피해 확산 우려가 커지고 있다.

한편, 그랜드캐니언은 평소 건조한 기후를 보이지만 매년 7월 중순부터 9월 사이에는 습한 공기가 유입돼 짧고 강한 뇌우가 쏟아지는 ‘북미 몬순’ 현상이 나타난다. NPS는 여름철 그랜드캐니언 트레킹 시 폭염과 돌발 홍수를 가장 경계해야 할 위험 요소로 경고하고 있다.

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