엔하이픈도 1위…K-팝 앨범 3주 연속 '빌보드 200' 정상

K-팝 대세 그룹 '엔하이픈(ENHYPEN)'이 데뷔 6년 만에 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 정상을 처음으로 밟았다.

31일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 공개한 9월5일 자 차트 예고 기사에 따르면, 엔하이픈의 미니 8집 '더 신 : 블리스(THE SIN : BLISS)'는 발매 첫 주 9만8000장에 해당하는 앨범 유닛을 획득하며 '빌보드 200' 1위로 직행했다.

'빌보드 200' 순위는 전통적인 실물 음반 판매량 점수에 스트리밍 횟수를 음반 판매량으로 환산한 SEA(streaming equivalent albums), 디지털음원 다운로드 횟수를 음반 판매량으로 환산한 TEA(track equivalent albums)를 합산해 매긴다.

엔하이픈 이번 앨범 실물 음반 판매량은 9만2000 유닛에 달한다. 이번 주 '톱 앨범 세일즈' 차트 1위를 동시 석권했다. SEA는 6000유닛(공식 스트리밍 691만 회)으로 집계됐다.

엔하이픈은 이로써 2022년 이후 통산 7번째 '빌보드 200' 톱 10 진입 기록을 썼다. 앞서 엔하이픈은 지난 1월 '더 신 : 배니시(THE SIN : VANISH)'와 2024년 '로맨스 : 언톨드(ROMANCE : UNTOLD)'로 해당 차트 최고 순위인 2위를 두 차례 기록한 바 있다.

엔하이픈은 특히 기존 7인 체제에서 6인 체제로 재편한 이후 처음 낸 앨범으로 정상에 오르는 기염을 토했다. 이번 앨범은 금기를 깨고 도피한 연인이 함께하는 축복을 깨닫는 서사를 브라질리언 펑크 등 다채로운 장르의 10개 트랙에 담아냈다.

또한 이번 엔하이픈의 1위로 K-팝 앨범이 3주 연속 정상에 오르는 쾌거를 거뒀다. 2주 전 K-팝 간판 보이그룹 '스트레이 키즈'(Stray Kids·스키즈)의 미니 앨범 '디스 앤드 댓(THIS & THAT)'이, 지난 주엔 하이브 글로벌 걸그룹 '캣츠아이(KATSEYE)'의 미니 3집 '와일드(WILD)'가 각각 정상에 올랐었다.

스트레이 키즈 '디스 앤드 댓'은 이번 주 8위를 차지하며 3주 연속 톱10에 들었다. 캣츠아이 '와일드'는 이번 주 6위를 기록하며 2주 연속 톱10 기록을 세웠다. 이에 따라 이번 주 '빌보드 200' 톱10엔 K-팝 앨범이 3장 포함됐다.

현재까지 '빌보드 200' 정상에 오른 K-팝 그룹은 '방탄소년단'(BTS)(7회)을 선봉으로 '슈퍼엠(SuperM)'(1회), '스트레이 키즈'(스키즈)(9회), '에이티즈(ATEEZ)'(3회), '투모로우바이투게더'(TOMORROW X TOGETHER·TXT·투바투)(1회), '블랙핑크'(1회), '뉴진스'(1회), '트와이스'(1회), '캣츠아이'(1회) 포함 이번 엔하이픈까지 10팀이다.

넷플릭스 K-팝 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) OST(1회)까지 포함하면 총 11개의 프로젝트(팀)이 이 차트 정상에 올랐다. 총 27개의 K-팝 음반이 '빌보드 200' 정상에 오른 셈이다. 엔하이픈은 K-팝 보이그룹으로는 여섯 번째로 해당 차트 정상에 올랐다.

하이브는 엔하이픈 포함 '빌보드 200' 정상에 올린 소속 아티스트를 다섯 팀으로 늘렸다.

한편 최근 별세한 미국 컨트리의 전설 돌리 파튼의 베스트 컬렉션 '얼티밋 돌리 파튼(Ultimate Dolly Parton)'은 '빌보드 200' 차트 5위로 재진입했다. 고인이 된 이 아이콘의 네 번째 톱 10 앨범이자 그녀의 역대 앨범 중 두 번째로 높은 차트 순위를 기록했다.

<뉴시스>

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