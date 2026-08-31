발전소 현장소장 “구조될 때까지 남아있겠다”…대응팀은 육로 수색 시작 [네팔 대홍수 현장을 가다]

“여기에 남아서 최대한 수색에 도움이 될 수 있도록 지원하겠습니다.”

네팔 대홍수 현장에서 구조된 두산에너빌리티 현장소장이 30일(현지시간) 오후 이같이 말했다. 깡마른 몸에 지친 기색이 역력한 목소리였으나 소장은 ‘수색을 지원하겠다’고 세 차례나 반복해 말했다.

30일(현지시간) 네팔 카트만두 한 호텔에서 홍수 때 고립됐다 구조된 두산에너빌리티 현장소장이 당시 상황을 설명하고 있다.

어두운 표정으로 취재진 앞에 선 소장은 “현재까지 아직 연락이 닿지 않는 직원분들이 있어 심리적으로 비통하고 애통한 마음뿐”이라며 “머릿속에 어떠한 생각도 없고 오로지 내가 아는 범위 내에서 최대한 수색에 도움될 수 있는 방향으로 지원하려고 한다”고 했다. 소장은 지난 26일 발생한 대홍수로 인해 무너져내린 어퍼트리슐리-1(UT-1) 수력발전소의 현장 관리자였다. 이 사고로 두산에너빌리티와 한국남동발전 소속 한국인 직원 9명이 연락 두절 상태다.

소장은 수색이 마무리될 때까지 네팔에 남을 것이라고도 했다. 소장은 “현장 여건을 누구보다 제일 많이 안다고 판단해 여기 남아서 수색팀과 정부 관계자들에게 최대한 지원하겠다”며 “하루속히 연락이 닿지 않는 직원들이 가족들 품으로 갈 수 있도록 지원하겠다”고 강조했다.

참사가 발생하던 당시에 대해서 소장은 “사고 발생 당시 터널 안에 있어서 현장을 보지는 못 했다”며 “상황이 발생했다는 소식을 듣고 밖에 나왔을 때는 이미 사방이 물보라로 시야가 확보되지 않은 상황이었다”고 설명했다. 범람한 물이 발전소 건설 현장의 오른편으로 덮치면서 지대가 높은 일부 지역에서는 상대적으로 피해가 적었던 것으로 전해졌다. 소장은 “시간이 나고서야 현장이 보였다”며 “건너편 캠프 동의 상황은 즉시 확인하기가 어려웠다”고 했다. 사고가 발생하고 3∼4시간이 지나고 나서야 현장의 모습이 파악된 것이다. 그는 “최선을 다하겠다”며 인사를 남기고 자리를 떠났다. 참사를 겪고 일주일이 채 되지 않아 기자회견은 짧게 진행됐다.

두산에너빌리티 관계자는 “박정원 두산에너빌리티 회장과 박지원 두산그룹 부회장은 이날 네팔 카트만두 시내에서 구조된 직원들을 만나 현장 상황에 대한 설명을 들었다”며 “카트만두 시내에 마련된 두산에너빌리티 대책본부에서 회의를 열고 가용한 모든 수색 방안을 강구해달라고 당부했다”고 말했다. 오후에는 정부 비상대응팀과 만나 신속한 수색을 위해 최대한 협력하기로 합의했다고 밝혔다.

네팔에 파견된 이후 현지 정부의 헬기 구조 작업 허가를 받지 못하고 있는 정부합동 신속대응팀은 31일부터 육로를 통해 현장 수색에 나선다. 대응팀 관계자는 “대응팀은 이날 육로 수색을 위한 현지 사전점검을 진행했다”며 “특별한 변수가 없는 한 내일 아침 일찍 실종자가 있을 것으로 추정되는 장소까지 들어가는 것을 계획하고 있다”고 밝혔다. 정부 설명을 종합하면 네팔 정부는 ‘외부 구조 전면 금지’ 방침을 내세우며 우리 정부의 자체적인 구조 작업을 허가하지 않고 있다. 네팔군이 헬기 운항 허가를 제한적으로 하면서 대응팀은 육로를 통한 수색에 나섰다. 일부 소방청 소속 요원들은 수력발전소 사고가 발생한 누와코트 지역의 여러 마을을 다니며 현장 조사와 추후 수색 작업에 필요한 항목 등을 점검했다.

대응팀 관계자는 “네팔군으로부터 헬기 허용을 끌어내기 위해 설득하고 여러 안을 제안하고 있다”며 “일부 수색요원들은 남아 헬기 투입 가능성에 대비하고 드론을 함께 지참해 육로 수색에 활용할 계획”이라고 설명했다. 또 “경찰 측 고위급과 오늘 면담을 하고 경찰이 수색할 때 생존 가능성이 있는 쪽을 중심으로 수색해달라고 요청했다”며 “실종자 가족들과는 지속해서 정보를 공유하고 있다. 주어진 환경에서 최선을 다하겠다”고 했다. 한편 정부는 한국인 연락 두절자 9명을 나흘째 찾고 있으나 험준한 지형과 네팔 당국의 방침 때문에 수색에 난항을 겪고 있다. 이날도 대응팀과 두산에너빌리티가 각각 임차한 헬기 2대가 실종자 일부가 있었던 위어댐 인근 지역을 수색할 계획이었으나 네팔군 당국의 불허로 무산됐다.

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