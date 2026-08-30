31일 최대 250㎜ 폭우… 정부 "비상 대응체계 유지"

중앙재난안전대책본부는 30일 오후 10시 김광용 행정안전부 재난안전관리본부장 주재로 집중호우 대응을 위한 회의를 열고 관계기관의 비상대응태세를 점검했다고 밝혔다.

앞서 행안부는 전남광주·울산·전북·경북 지역에 호우특보가 발표됨에 따라 이날 오후 5시를 기해 호우 재난 위기경보를 '관심'에서 '주의' 단계로 격상하고 중대본 1단계를 가동했다.

기상청에 따르면 31일 경기남부, 강원남부, 충청권을 중심으로 시간당 20~50㎜, 많은 곳은 250㎜ 이상의 강한 비가 내릴 것으로 전망된다.

중대본은 앞서 내린 비로 산사태와 급경사지, 축대, 옹벽 붕괴 위험이 커진 만큼 위험지역 예찰을 강화하고 필요할 경우 신속하게 출입을 통제하거나 주민을 사전에 대피시키도록 관계기관에 지시했다.

하천변 산책로와 지하차도 등 상습침수지역도 철저히 점검하고 위험이 예상될 경우 민방위 사이렌과 긴급재난문자, 마을방송 등을 활용해 주민들에게 신속히 알리도록 주문했다.

또 새벽 시간대에 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 지방정부와 경찰, 소방 등 관계기관이 실시간으로 정보를 공유해 대응하라고 당부했다.

행안부는 과장급 현장상황관리관을 대전, 세종, 충남·충북, 전북 등 5개 지역에 급파해 위험요인에 대한 사전 조치와 주민 대피지원체계를 점검한다.

집중호우 상황이 종료될 때까지 24시간 비상대응체계도 유지할 방침이다.

<뉴시스>

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