5홀 연속 버디쇼… 신들린 신다인, 시즌 첫 승

신다인, '제15회 KG 레이디스 오픈' 우승 (서울=연합뉴스) 신다인이 30일 경기 용인시 써닝포인트 컨트리클럽에서 열린 '제15회 KG 레이디스 오픈'에서 우승후 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. 2026.8.30 [KLPGA 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr/2026-08-30 16:52:17/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

2024년 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에 데뷔한 신다인(25·사진)은 첫해 두각을 나타내지 못했다. 26개 대회에서 17차례 컷 탈락할 정도로 컷 통과조차 버거웠기 때문이다. 결국 상금 순위 95위로 밀려 60위까지 받는 풀시드를 잃고 말았다. 신다인은 ‘지옥의 시드전’에서도 20위 밖으로 밀리면서 조건부 시드를 받고 겨우 2025년 정규 투어에 남을 수 있었다.



톱10에 한 번도 들지 못하던 신다인이 활짝 웃은 대회가 지난해 8월 열린 KG 레이디스 오픈이다. 신다인은 당시 2차 연장까지 가는 접전 끝에 유현조(21·롯데)를 물리치고 감격스러운 생애 첫 트로피를 품었다. 신다인이 자신의 존재를 처음 알린 KG 레이디스 오픈(총상금 10억원) 타이틀 방어에 성공하며 시즌 첫승이자 통산 2승을 신고했다.



신다인은 30일 경기 용인시 써닝포인트 컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 4라운드에서 버디 9개를 쓸어 담고 보기는 1개로 막으며 8타를 줄이는 맹타를 휘둘렀다. 최종 합계 17언더파 271타를 적어낸 신다인은 박혜준(23·두산건설)을 3타 차로 여유 있게 제치고 정상을 밟았다. 우승 상금은 1억8000만원. 신다인은 올해 15회째를 맞는 이 대회에서 처음으로 2연패를 달성한 선수로 이름을 올렸다. 신다인은 지난해 이 대회 1차 연장에서 티샷이 카트 도로 아스팔트에 떨어진 뒤 통통 튀기며 계속 굴러간 덕분에 비거리가 무려 407.9m를 찍는 진기록을 세우기도 했다.



시즌 5승과 3주 연속 우승을 노린 서교림(20·삼천리)은 버디 5개와 더블보기 1개로 3타를 줄이는 데 그치면서 공동 5위(12언더파 276타)에 머물렀다. 이번 시즌 모든 개인타이틀 경쟁에서 선두를 질주하는 서교림은 3라운드에서 공동 선두 그룹에 한 타 뒤진 공동 5위에 올라 최종일 역전 우승을 노렸지만 9번 홀(파5) 더블보기에 발목이 잡혔다.

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